El CST aposta per la simulació amb escape rooms per millorar la resposta en situacions crítiques

La formació sanitària també pot ser dinàmica i immersiva. Així ho ha demostrat el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) amb una nova edició de la seva jornada de simulació, que enguany s’ha celebrat sota el títol “Quan cada segon compta: codis d’activació i RCP amb escape room”. La iniciativa, organitzada per la Comissió de Simulació del CST, va tenir lloc aquest dimarts a la tarda a la sala d’actes Joan Costa Roma i als seminaris de l’Hospital Universitari de Terrassa.
La proposta va combinar la formació clínica amb la gamificació a través de diferents escape rooms, on els participants han pogut posar a prova els seus coneixements en situacions d’alta complexitat. Els escenaris van recrear emergències com l’ictus, l’infart agut de miocardi o l’atenció al pacient politraumàtic, permetent actualitzar protocols i millorar la coordinació entre professionals.
A més, la jornada es va completar amb un original bingo formatiu basat en les noves recomanacions de reanimació cardiopulmonar de les guies European Resuscitation Council 2025, una eina que va servir per reforçar conceptes clau de manera participativa.
En total, una trentena de professionals es van organitzar en quatre equips multidisciplinaris —Código Azul, Red Velvet, Naranjitos i Supernenas—, amb la participació tant de personal del CST com de centres externs com la Cerdanya, el CAP Rambla de Terrassa, el Parc Taulí de Sabadell o el Sistema d’Emergències Mèdiques. L’equip Supernenas es va proclamar guanyador de la jornada.
Els assistents van valorar molt positivament l’experiència, destacant-ne el caràcter innovador, amè i útil per consolidar coneixements en un entorn pràctic.
Amb iniciatives com aquesta, el CST reforça el seu compromís amb la formació contínua, la coordinació assistencial i la millora de la qualitat i seguretat en l’atenció als pacients, apostant per la simulació com una eina clau tant per a professionals interns com externs.