L'estudi de paisatge de la ronda Nord queda desert mentre s'adjudica l'informatiu

El projecte de la ronda Nord, la infraestructura viària cridada a connectar els sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès, ha experimentat una de freda i una de calenta en els seus tràmits administratius més recents. Mentre que la redacció de l'estudi informatiu ha tirat endavant amb l'adjudicació a l'empresa Quadrante Meta Engineering, SAU, la licitació corresponent a l'estudi d'integració territorial i paisatgística ha quedat completament deserta, un fet que obligarà l'administració a moure fitxa per no endarrerir els terminis.
L'estudi d'integració paisatgística, sense ofertes
La resolució signada per Isaías Táboas Suárez, president i conseller delegat d'Infraestructures.cat, ha confirmat que la licitació del "contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi "d'Integració territorial i paisatgística de la ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès" ha quedat deserta. El document oficial, datat del 16 de març de 2026, detalla que aquesta decisió s'ha pres "atès que no s'ha presentat cap oferta" per fer-se càrrec d'aquesta tasca.
Aquesta falta d'interès de les consultores i empreses del sector obligarà a replantejar o tornar a convocar un tràmit que és fonamental per a la continuació de la B-40. En concret, el document ha de determinar l'encaix paisatgístic i territorial d'una desena de quilòmetres de traçat, amb l'objectiu de garantir que la nova carretera minimitzi l'impacte en l'entorn natural i agrícola del Vallès. El pressupost de sortida del concurs era de 167.996,40 euros.
L'encàrrec demanava generar, com a mínim, 21 recreacions virtuals i dur a terme una avaluació rigorosa per salvaguardar la riquesa ambiental de l'entorn, tot emmotllant-se a les normatives urbanístiques de les dues cocapitals vallesanes.
Segons fonts del Departament de Territori consultades, aquesta és una circumstància que de vegades passa en les licitacions i "ara es reformularà la licitació per poder tornar-la a impulsar".
Adjudicació de l'estudi informatiu
En paral·lel, el procediment principal per definir el traçat sí que ha prosperat. Infraestructures.cat ha resolt adjudicar el "contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció de l'estudi informatiu ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès". L'empresa que s'encarregarà d'aquests treballs és Quadrante Meta Engineering, SAU, anteriorment coneguda sota la denominació de Meta Engineering SAU.
Segons consta en la resolució emesa a finals del mes de febrer, l'adjudicació s'ha formalitzat per un import d'adjudicació de 580.800 euros, amb IVA inclòs, i compta amb un termini d'execució previst de 18 mesos. Aquesta empresa adjudicatària va resultar la més ben classificada en el concurs públic i va lliurar tota la documentació requerida dins del temps i la forma establerts.
Els altres estudis en curs
D'altra banda, l'estudi ambiental i el de mobilitat de la mateixa infraestructura segueixen el seu curs. Actualment es troben en fase d'avaluació amb tres empreses candidates cadascun.
Horitzó 2028 per a l'inici de les obres
Aquests moviments administratius s'emmarquen en el calendari global d'aquesta futura connexió entre Terrassa i Sabadell. La previsió amb què treballen les administracions implicades és que les obres sobre el terreny puguin començar a materialitzar-se l'any 2028. Ara caldrà veure com el fet que l'estudi paisatgístic hagi quedat desert, i s'hagi de fer una nova licitació, s'encaixa en el cronograma general per mantenir els terminis d'una de les infraestructures més reivindicades de la comarca.