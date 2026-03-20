L'Ajuntament pacta noves millores de la línia 13 a Can Gonteres i recupera la parada d'Iniciativa

El govern municipal de Terrassa ha acordat amb el teixit veïnal de Can Gonteres un paquet d'actuacions centrades en la mobilitat, el manteniment urbà i la cura dels espais públics. L'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, juntament amb el tinent d'alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona; el regidor d'Estructura, Desplegament Territorial i Districtes, Alberto Muñoz; i la regidora d'Obres Públiques i Manteniment Urbà, Montserrat Alba, es va reunir ahir a la tarda amb l'Associació de Propietaris de Can Gonteres per recollir les seves inquietuds i avaluar sobre el terreny les necessitats d'aquest sector disseminat.
Una de les principals reivindicacions veïnals ateses fa referència a la línia 13 de l'autobús urbà. L'Ajuntament i l'empresa municipal Tmesa treballen per incrementar les freqüències de pas i assegurar que els vehicles s'aturin a totes les parades del barri. A més, s'estudia la viabilitat tècnica i econòmica d'incorporar un servei de bus matinal específic per als estudiants que es desplacen a l'institut.
Durant la trobada, l'alcalde va confirmar la recuperació i reobertura de la parada d'Iniciativa, una mesura molt esperada per donar resposta a la demanda derivada de l'envelliment de la població resident. En aquest sentit, Jordi Ballart ha afirmat que "millorar la línia 13 forma part dels nostres compromisos de mandat; garantir un espai públic i uns serveis de mobilitat dignes, pensats per a les persones i adaptats a les necessitats reals dels barris". Ballart també ha destacat que "el diàleg amb les entitats veïnals facilita l'adopció de mesures més connectades amb la realitat de les persones que hi viuen i també amb les seves necessitats".
Actuacions de manteniment i via pública
Pel que fa als equipaments i l'espai urbà, el consistori ha donat per resoltes les goteres del Casal Cívic i té previst actuar-hi pròximament per millorar-ne el drenatge exterior. En els darrers mesos, també s'han dut a terme reparacions a les voreres, els paviments i el mobiliari urbà de la zona. Les intervencions han arribat al camí de Can Gonteres i als carrers de l'Avet, la Noguera, la Mimosa i l'Espígol, alhora que es manté la cura regular de la plaça del Pi. De cara als anys 2026 i 2027, el govern preveu executar un nou pla d'asfaltatges que beneficiarà diversos trams del barri, incloent-hi la mateixa plaça del Pi.
En aquest espai central i a la seva zona infantil, s'hi instal·laran nous bancs la ubicació dels quals es consensuarà amb l'associació, es restituirà el perímetre danyat per la caiguda d'un arbre i es farà una poda selectiva de les alzines.
Gestió de residus, entorn natural i seguretat
La reunió també va servir per tractar l'estat dels solars abandonats, sobre els quals l'Ajuntament ja ha obert expedients, ha imposat multes coercitives i ha fet requeriments de neteja als propietaris. D'altra banda, s'ha informat de la implantació total del nou model de recollida de residus amb contenidors intel·ligents i càrrega lateral, tot recordant al veïnat que qualsevol incidència amb les targetes d'obertura que no obrin tots els contenidors s'ha de comunicar.
Quant a la carretera de Can Boada, el condicionament definitiu s'inclourà en la revisió del Pla Zonal de la Diputació, tot i que mentrestant el consistori hi continuarà fent actuacions puntuals de manteniment en ser una via municipal. Finalment, en l'àmbit mediambiental, s'ha actuat contra la processionària amb la reposició de bosses i la col·locació de tres caixes niu de mallerengues.
Respecte a les depuradores, s'han establert visites setmanals i analítiques quinzenals a l'espera d'un projecte de modernització de l'ACA previst entre els anys 2027 i 2028.