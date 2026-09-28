ERC demana aturar la licitació de l'aparcament del portal de Sant Roc per fer-hi el bosc urbà

ERC ha demanat aquest dilluns a l'alcalde que aturi la licitació del nou aparcament del portal de Sant Roc. Els republicans rebutgen fer-hi l'aparcament, però reclamen que, si el govern el manté, es refaci el projecte perquè a sobre s'hi pugui fer el bosc urbà i refugi climàtic que l'entitat BiTer va portar al ple. Segons ERC, que ha fet la roda de premsa al mateix portal, el projecte en licitació, amb un termini d'ofertes que s'acabava precisament aquest dilluns, no deixa prou terra entre el sostre del pàrquing i el paviment per plantar-hi arbres. Per això, la formació el considera incompatible amb la proposta, que el ple va aprovar en l'última sessió.
Ona Martínez, portaveu d'Esquerra, ha plantejat el debat com una tria entre un model "del passat", de places dures i ciment, que ha qualificat de "low cost", i un de "modern, europeu, ambiciós", amb arbres i espais que refredin la ciutat a l'estiu. "El que no ens podem permetre és que Terrassa aposti pel model low cost, perquè això, al final, vol dir perdre qualitat de vida en lloc de guanyar-ne", ha afirmat. Per als republicans, el centre ja té prou places dures, i el portal de Sant Roc, per on passen unes 16.000 persones al dia, és la principal porta d'entrada al centre comercial i històric.
La portaveu ha posat com a exemples la plaça Nova, el Raval, la plaça del Primer de Maig i la plaça del Progrés. "Places per poder-hi fer activitat comunitària en grans esdeveniments en tenim prou a la ciutat i ben a prop d'aquí", ha afegit.
Menys d'un metre de terra
Pep Forn, regidor republicà, ha explicat que el projecte en licitació es va plantejar com una opció econòmica que aprofita les parets i el terra de l'aparcament actual i no excava més avall. Com que la normativa exigeix ara més alçada entre plantes, el projecte guanya aquest espai cap amunt i redueix la terra que queda a sobre: en el millor dels casos, prop d'un metre, i en alguns punts el paviment quedaria enganxat al sostre. "Aquí és inviable poder-hi fer un bosc verd, perquè els arbres no viurien", ha assegurat. ERC calcula que calen entre dos i tres metres de terra, i amb el projecte actual només hi hauria una plaça dura "amb quatre jardineres a sobre".
Per il·lustrar-ho, els republicans han mostrat dues simulacions del mateix espai. La primera, amb el que permetria el projecte actual, presenta una plaça pavimentada i buida, amb uns quants arbres joves en jardineres. La segona recrea el bosc urbà, amb arbres que cobreixen tota la plaça i fan ombra sobre els bancs i la gent que hi passeja. ERC també ha criticat la imatge que va difondre el govern quan va treure la licitació. Segons els republicans, mostra una plaça sense arbres, fins i tot sense alguns dels que hi ha ara, i ambientada al vespre, quan ja no fa calor, perquè a ple migdia de juliol "aquí no s'hi aguanta ningú".
Els republicans reivindiquen que la plaça verda té el suport de tothom excepte el govern. Forn ha recordat que "les entitats ecologistes i tota la Federació d'Associacions de Veïns defensaven fer-hi un bosc urbà", igual que els partits d'esquerres, i ha afirmat que fins i tot hi ha comerciants i veïns que, tot i voler el pàrquing, hi demanen verd. ERC sosté que una plaça verda en aquest punt també seria un atractiu per als comerciants i per a la ciutat, "un pulmó obert" a tocar del centre.
Per això, defensen que, si l'aparcament tira endavant, cal refer el projecte. "Sí o sí, no n'hi ha una altra", ha insistit Forn. La formació planteja dues opcions: excavar més avall per mantenir les tres plantes soterrades o sacrificar-ne la primera, cosa que deixaria uns tres metres de terra. "Això ja permet tenir arbres com aquests que tenim aquí plantats", ha dit el regidor. Això sí, si es fa, ha de ser "un aparcament adequat a les necessitats que té Terrassa".
Si el bosc urbà fos inviable tècnicament o econòmicament, per exemple perquè amb menys places no s'amortitzés la inversió, tal com, segons diuen, apuntaven els càlculs de la societat municipal Egarvia, ERC ho té clar: "Si l'estudi diu que no són viables, que busquin un nou emplaçament". Segons els republicans, el projecte actual té un altre inconvenient per fer-hi el bosc: a més de la manca de gruix de terra perquè hi creixin els arbres, el càlcul del pes que han de suportar les bigues s'ha fet per a un projecte que no preveu un arbrat tan abundant.
El partit republicà aposta per situar el pàrquing a l'estació d'autobusos, amb l'estació a la planta baixa i dos pisos d'aparcament a sobre. Segons ERC, així qui arribés a Terrassa podria deixar el cotxe a tocar de la zona de baixes emissions, i l'activitat comercial del centre s'allargaria fins a l'estació, com ha passat en altres ciutats. I si el govern no vol canviar d'ubicació, reclama un procés participatiu perquè la ciutadania decideixi "si pàrquing i plaça dura o plaça verda".
ERC recorda que la licitació encara no s'ha adjudicat i que el nou acord del ple és motiu suficient per aturar-la. Ona Martínez ha advertit que, "si no acaba movent fitxa, si no acaba, com a mínim, fent aquest referèndum final, el govern estarà governant d'esquenes a la gent". La portaveu ha recordat que al principi el projecte de Tot per Terrassa els va il·lusionar i que, quan van governar plegats, creien que construïen "un projecte de ciutat compartit". Segons ERC, però, es va fer evident que no era així. Martínez ha avisat que, si el govern no escolta la gent, "el desencant serà encara més gran perquè trairan allò que teòricament era un valor fundacional per a ells".