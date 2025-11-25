Terrassa encén el 25N contra les noves violències masclistes: “El silenci ens fa còmplices”

Terrassa ha viscut aquest 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, una jornada descentralitzada i profundament reivindicativa. A les 19 hores, els sis districtes han acollit concentracions simultànies, tot i que el batec principal ha ressonat al raval de Montserrat. Allà, després d’una simbòlica encesa d’espelmes i la benvinguda de la tinenta d’alcalde Meritxell Lluís, s'ha donat pas a la lectura del manifest a càrrec de les entitats. La pancarta resava: “el silenci ens fa còmplices”.
Enguany, el text ha posat el focus en una realitat sovint invisible: la violència digital. S'ha denunciat "el ciberassetjament i la difusió d’imatges sense permís, una xacra que afecta el 74% de les dones joves i que genera por i indefensió". El missatge ha estat contundent contra els discursos reaccionaris, recordant que "negar la violència també és violència" i exigint "ni un pas enrere" en els drets de les dones. La vetllada ha finalitzat amb un emotiu minut de silenci i ha comptat amb les actuacions de les corals del Casal de la Dona i l’Institut Torre de Palau.
Torxes a la tarda i protesta als jutjats al matí
Més enllà de l'acte institucional, la jornada ha comptat amb altres mobilitzacions destacades. La convocatòria alternativa de Rudes Rebels ha sortit de la plaça dels Drets Humans, on s'han recordat les víctimes dels Països Catalans amb un manifest propi i una penjada de llaços. Posteriorment, la columna ha avançat amb torxes i lemes reivindicatius fins a arribar a la Plaça Vella.
D'altra banda, la reivindicació ja havia començat al matí, quan una cinquantena de dones han marxat fins als jutjats de Terrassa. En aquesta acció, les manifestants han reclamat més agilitat i recursos en la gestió dels casos de violència masclista per evitar la revictimització institucional. L'acte ha estat organitzat pel Casal de la Dona, Dones del MPD, Grup de Dones Sant Pere Nord, "No estàs sola" i Partisanes.