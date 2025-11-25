El terrassenc mort en accident laboral és un conegut membre dels Minyons

El veí de Terrassa que ha mort en accident laboral aquest dimarts és Juan Antonio Rodríguez Fernández, el Juanan, un conegut i molt estimat membre dels Minyons de Terrassa.\r\n\r\nA la víctima, de 57 anys, li ha caigut al damunt un carretó elevador quan treballava en una empresa de Castellbisbal, segons les primeres informacions.\r\n\r\nDes de feia anys, el Juanan combinava la seva empenta amb la colla malva amb la faceta de contacontes, que desenvolupava sovint a les reunions dels Minyons. Havia participat amb diverses funcions a les construccions de la colla. Pertanyia a l'entitat des de feia més de 30 anys.\r\n