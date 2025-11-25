Terrassa incorpora el "botó lila" al Bus DNit per combatre l’assetjament

El servei de Bus DNit de Terrassa, gestionat per l'empresa municipal Tmesa, farà un pas endavant en la seguretat del transport públic amb la incorporació del "botó lila". Aquest nou dispositiu, presentat coincidint amb els actes del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, neix com una prova pilot amb l'objectiu de prevenir i actuar ràpidament davant possibles situacions d’assetjament sexual o abusos a l'interior dels autobusos nocturns.
La iniciativa forma part de la nova campanya informativa "El Bus, espai segur", dissenyada per explicar el funcionament del sistema i reafirmar el compromís municipal amb una mobilitat lliure de por, posant el focus en la protecció de les dones i els col·lectius més vulnerables.
Com funciona el botó lila?
El sistema està dissenyat per ser intuïtiu i d'acció ràpida. El botó es troba instal·lat a l'interior del bus i es pot activar davant de qualsevol percepció de risc, incomoditat o assetjament.
En prémer-lo, s’emetrà un senyal acústic que avisarà la persona conductora, qui iniciarà un protocol d’actuació establert amb l’objectiu de garantir l’acompanyament, l’atenció immediata i la seguretat de la víctima. Davant l’activació del botó, es recomana no deixar sola la persona afectada i assegurar-se que l’avís s’ha rebut correctament.
Un compromís contra la violència masclista
La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, ha valorat la importància d'aquesta eina dins de les polítiques de la ciutat: "Aquesta iniciativa s’emmarca en una estratègia més àmplia per prevenir i combatre totes les formes d’agressions i abusos als transports públics, amb especial atenció a la violència masclista".
Per la seva banda, Òscar Gómez, gerent de Tmesa, ha destacat la voluntat d'innovació de l'empresa pública per garantir la tranquil·litat dels viatgers. "El bus ja disposa de càmeres de seguretat i, ara, durant les nits, comptarà amb un botó que activa un protocol d’atenció", ha explicat Gómez. El gerent ha afegit que la prova pilot permetrà actuar no només davant l'assetjament sexual, sinó també en casos de "bullying, maltractament o qualsevol forma d’abús en general".
Amb aquesta mesura, Terrassa busca garantir que l'espai públic i la mobilitat nocturna siguin entorns on totes les persones puguin desplaçar-se amb llibertat, sense por i total seguretat.