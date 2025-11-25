L’Escola Pia celebra la Festa Major del 125è aniversari amb cultura popular, solidaritat i activitats familiars

L’Escola Pia de Terrassa celebrarà aquest divendres 28 de novembre la Festa Major del seu 125è aniversari, una jornada festiva que coincideix amb la commemoració del dia de Sant Josep de Calassanç, patró de la institució. L’acte, que començarà a partir de les 16.45 hores, reunirà alumnes, famílies i entitats de la ciutat en una tarda plena d’activitats, tradició i solidaritat.
Cultura popular per celebrar 125 anys d’història
La festa comptarà amb la participació dels principals grups de cultura popular de Terrassa: Geganters, Nans, Esbart, Bastoners i Diables, que dinamitzaran tallers i exhibicions al llarg de la tarda. L’escola vol així reforçar la connexió amb la ciutat i posar en valor la tradició que acompanya el centre al llarg d’aquest segle i quart de trajectòria.
Mercat solidari de Nadal i suport a La Marató
Un dels punts destacats de la jornada serà el tradicional Mercat solidari de Nadal, on diverses entitats socials de Terrassa presentaran els seus projectes amb l’objectiu d’impulsar iniciatives de suport a les persones i al territori.
Enguany, l’escola tornarà a sumar-se a La Marató de TV3, que el 2025 dedica la recaptació a la recerca sobre el càncer. Els grups solidaris de l’alumnat —Mou-te, Pre-GAS i GAS— organitzaran tallers d’origamis i una xocolatada popular situada a la plaça del Cent. Tots els beneficis obtinguts es destinaran íntegrament a La Marató.
Una tarda plena de propostes familiars
La celebració inclourà activitats lúdiques i creatives, espais participatius i tallers pensats per a totes les edats. Cultura, solidaritat, artesania, origamis i xocolata seran els ingredients d’una festa que vol unir comunitat, tradició i valors en un any especialment simbòlic per a l’Escola Pia de Terrassa.