Un veí de Terrassa mor en un accident laboral

Un veí de Terrassa ha mort aquest dimarts en un accident laboral a Castellbisbal. La víctima tenia 57 anys. Segons les primeres informacions, li ha caigut a sobre un carretó elevador.\r\n\r\nHa mort en el lloc de l'accident. No ha estat possible el seu trasllat a un hospital. Els fets han tingut lloc aquest migdia al carrer de les Comunicacions, al terme municipal de Castellbisbal.\r\n\r\nInvestigació\r\n\r\nEls Mossos d’Esquadra, que han rebut l'alerta a les 13.02 hores, han obert una investigació per esbrinar les circumstàncies de l’accident. Al lloc dels fets s’han desplaçat cinc dotacions de Bombers de la Generalitat i quatre del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), a més d’unitats policials de Seguretat Ciutadana i d'Investigació.\r\n\r\nCom estableixen els protocols, els investigadors han informat el jutjat en funcions de guàrdia, en aquest cas del partit judicial de Rubí, i el Departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya.\r\n