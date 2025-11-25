Terrassa preveu invertir 3,5 milions als poliesportius de Can Jofresa, les Arenes i Sant Llorenç

L'Ajuntament de Terrassa ha posat fil a l'agulla per actualitzar i millorar tres dels equipaments esportius clau de la ciutat: la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa, el Poliesportiu Municipal de les Arenes i el de Sant Llorenç. El govern municipal ha presentat un paquet de tres actuacions valorades en 3,5 milions d’euros amb l'objectiu de modernitzar aquests espais en els pròxims tres anys.
Per fer front a aquesta inversió, el consistori ha concorregut a la convocatòria de subvencions del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya per al període 2025-2029. En concret, Terrassa aspira a aconseguir un màxim d’1,25 milions d’euros d’ajuts autonòmics, mentre que la resta del pressupost s’assumiria amb fons propis de l’Ajuntament o mitjançant altres línies de finançament.
El regidor d’Esports i Equipaments, Alberto Muñoz, ha valorat la iniciativa com una oportunitat: "Confiem que el Govern català ens atorgui aquesta ajuda, donant un impuls a actuacions que creiem imprescindibles i que hem planificat per anar executant-les en els propers tres anys". Segons Muñoz, aquests projectes permetran fer un salt de qualitat a la xarxa d'equipaments municipals.
Aquestes són les tres actuacions previstes:
Can Jofresa: Nou tartà i reforma de vestidors
El projecte més ambiciós es concentra a la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa, amb un pressupost estimat de 2,2 milions d’euros. L'actuació estrella serà la renovació completa del paviment de tartà de la pista d'atletisme. L'Ajuntament destaca que l'ús intensiu ha degradat la superfície actual fins a un punt on ja no admet reparacions parcials, fent necessària una substitució integral per garantir la seguretat dels atletes.
A més, el projecte inclou l’adequació dels vestidors tant del pavelló com de la pista d'atletisme per millorar-ne la higiene i funcionalitat, així com el tancament de la façana nord de la pista coberta.
Les Arenes: Activitat tot l'any
Al Poliesportiu Municipal de les Arenes, la inversió prevista és d'1 milió d’euros. Actualment, l'espai compta amb un frontó i dues pistes descobertes. La proposta municipal passa per cobrir una de les dues pistes poliesportives (de 40x20 metres). Aquesta intervenció permetrà assegurar l'ús de la instal·lació durant els dotze mesos de l'any, sense dependre de les condicions meteorològiques.
Sant Llorenç: Modernització de vestidors
Finalment, al Poliesportiu Municipal de Sant Llorenç es destinaran 300.000 euros a una reforma integral dels vestidors. L'objectiu és adaptar-los als requeriments tècnics i funcionals actuals, resolent les mancances d'un equipament molt utilitzat pel barri.
Es preveu que la resolució de la subvencions de la Generalitat es faci pública en un termini màxim de sis mesos, moment en què es podrà concretar el calendari d'execució de les obres.