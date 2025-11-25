Mor l'historiador terrassenc Juan Antonio Olivares

Aquest matí ha mort l'edat de 74 anys Juan Antonio Olivares Abad, historiador terrassenc, membre actiu del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT), nascut el 1951 al barri de Sant Pere i veí de Viladecavalls.
Olivares va dedicar dècades de la seva vida a la defensa de la memòria democràtica i al servei de la comunitat. Impulsat per un profund compromís ètic i uns valors democràtics arrelats en la seva història personal i familiar, va orientar bona part del seu treball a recuperar la dignitat de les persones represaliades pel franquisme i a donar veu als qui, sovint, havien estat esborrats de la narrativa oficial.
Compromís social, sindical i polític
Treballador bancari de professió, Juan Antonio Olivares va tenir també una trajectòria destacada en l’àmbit sindical i polític. Va ser delegat de CCOO entre 1983 i 2007, membre de la Comissió de Control de Caixa Terrassa (2000-2006) i regidor de l’Ajuntament de Viladecavalls (1999-2007) en diverses formacions i coalicions d’esquerres. Sempre, assenyalen els qui el coneixien, amb la voluntat de posar-se al servei de la majoria social i dels drets de les persones treballadores.
Els darrers anys, Olivares va centrar la seva activitat en la investigació històrica i, especialment, en la recuperació de la memòria de l’exili republicà i la repressió franquista i nazi-feixista. El seu llibre "Terrassa exiliada" (2021) es considera una aportació fonamental per visibilitzar centenars de trajectòries personals fins ara anònimes. La seva recerca ha estat clau per avançar en el coneixement dels exilis que van marcar la ciutat de la vella Ègara.
També va jugar un paper destacat en la creació i desenvolupament del nou Espai Virtual de la Memòria Històrica de Terrassa, un projecte en què hi va abocar un gran esforç i que s’ha convertit en una eina essencial per preservar i difondre la història de les classes populars i dels derrotats de la Guerra Civil i la dictadura.
Comiat del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa
El CEHT, entitat de la qual Olivares era membre actiu, ha expressat el seu condol amb unes paraules de record:
“La Història de Terrassa s'ha construït gràcies a la tasca de magnífics historiadors i historiadores, uns dedicats a aquest ofici durant tota la seva vida professional i d'altres després d'una llarga vida professional i de compromís polític, sindical, social i cultural al servei de les persones, aquest és el cas de l'amic i historiador Juan Antonio Olivares Abad. Avui ens ha deixat, però amb la seva vida d'home, historiador i lluitador antifranquista exemplar, ens ha recordat que els noms dels homes i dones comunes, el que tots i totes som, no es podran esborrar de la història.”
Juan Antonio deixa un llegat profund, tant en l’estudi de la història terrassenca com en el compromís social i democràtic que va guiar tota la seva trajectòria.