MútuaTerrassa i el SEM commemoren dues dècades de treball conjunt en les emergències sanitàries

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya i l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) commemoraran aquest dijous 12 de novembre els 20 anys de la Unitat de Suport Vital Avançat del SEM vinculada al centre terrassenc. La jornada servirà per posar en valor dues dècades de col·laboració en l’atenció a les emergències sanitàries extrahospitalàries i reunirà més d’una desena de professionals, entre moderadors, ponents i formadors.
La trobada començarà amb una benvinguda a càrrec de Miguel Ángel Molina, director d’infermeria de l’HUMT; Yolanda Ferreres, directora d’infermeria del SEM, i Sergi Mayol, cap de Base de la Unitat del SEM de MútuaTerrassa. El programa del matí inclourà tres taules rodones centrades en diferents aspectes de l’assistència urgent.
La primera, sota el títol "La cadena de supervivència", abordarà la coordinació i les diferents fases de resposta davant una emergència. Moderada per David Martínez, infermer de la unitat de MútuaTerrassa, comptarà amb la participació de professionals dels serveis d’emergències i de la mateixa unitat. Durant la sessió també s’exposarà un cas real d’intervenció.
La segona taula se centrarà en l’ecografia i la pràctica infermera en l’àmbit de les emergències, amb aportacions de professionals del SEM, del servei d'helicòpters medicalitzats i de l’Hospital de Bellvitge. La tercera proposta serà una simulació clínica oberta, moderada pels infermers Guillem Roca i David Martínez, amb la participació de Cristina Ribé i Xavier Berbel.
Quatre tallers pràctics
La programació es reprendrà a la tarda amb quatre tallers pràctics, dels quals els assistents podran escollir-ne dos. Les propostes abordaran la ventilació mecànica no invasiva, l’atenció inicial al pacient traumàtic, les tècniques de mobilització i restricció del moviment espinal i l’abordatge de la dispnea amb diferents eines diagnòstiques, com l’ecografia POCUS, el capnògraf i el fonendoscopi.
La jornada combinarà així l’intercanvi d’experiències entre professionals amb la formació pràctica en tècniques i procediments que formen part de l’atenció a les urgències fora de l’entorn hospitalari.