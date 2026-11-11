La cultura popular donarà la benvinguda a Lluís Puig a la Plaça Vella

La cultura popular terrassenca serà la protagonista de la festa de benvinguda a Lluís Puig que se celebrarà aquest dijous a les 19 hores a la Plaça Vella. Terrassa per la Independència – ANC impulsa l’acte per expressar l’escalf i el reconeixement de la ciutat a l’exconseller de Cultura, que va tornar fa tres setmanes a Terrassa després de prop de nou anys a l’exili.
Puig va tornar a Catalunya el 16 d’octubre, en un primer moment de manera discreta i en l’àmbit familiar, i va fer la seva reaparició pública a la ciutat el dimecres 21 d’octubre, quan va participar en els Cants de Llibertat al raval de Montserrat. Més d’un miler de persones el van rebre en una trobada especialment emotiva, després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagués retirat les ordres de detenció que encara pesaven sobre ell i altres dirigents independentistes. L’endemà, l’exconseller va tornar al Parlament de Catalunya per ocupar presencialment el seu escó com a diputat de Junts.
La festa d’aquest dijous vol prolongar les mostres d’afecte al terrassenc, que ha mantingut una estreta vinculació amb la ciutat i, especialment, amb el teixit cultural i associatiu. La cultura popular serà el fil conductor d’una celebració que reunirà diverses formacions i entitats locals.
Hi actuaran els Ministrils del Raval, l’Àliga de Terrassa, el Ball de Serrallonga, Amunt i Crits, Treure Ball, els Bastoners de Terrassa, els Capgrossos de Terrassa, l’Esbart Terrassa i el Drac Baluk. També hi col·laboren Òmnium Terrassa, Cants de Llibertat i el Consell de la República de Terrassa.
En cas de pluja, la celebració es traslladarà a la plaça del Vapor Ventalló.