MútuaTerrassa organitza una jornada per incorporar la perspectiva de gènere a l'atenció sanitària

La incorporació de la perspectiva de sexe i gènere és un element necessari per avançar cap a una atenció sanitària més equitativa, segura i fonamentada en l'evidència científica. Amb aquest objectiu, la Comissió Clínica de Gènere i Salut (CCGiS) de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) celebrarà aquest divendres, 13 de novembre, una jornada per sensibilitzar els professionals sanitaris sobre la influència d'aquestes diferències en la salut i els efectes que pot tenir no tenir-les en compte en la pràctica assistencial.
Sota el títol "Sexe, gènere i salut: claus per a una atenció sanitària més equitativa i basada en l'evidència", la trobada vol aprofundir en les diferències entre sexe i gènere, identificar els biaixos que encara persisteixen en la recerca, la prevenció, el diagnòstic i el tractament, i posar sobre la taula maneres d'incorporar aquesta perspectiva tant en l'activitat professional com en l'organització dels serveis de salut.
La jornada començarà amb una benvinguda institucional a càrrec de Lluïsa Melgares, regidora de Polítiques de Gènere, LGTBIQ+, Ciutadania i Migracions, entre altres àmbits, i la doctora Helena Monzón, directora assistencial de l'àmbit mèdic de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT) i presidenta de la CCGiS. A continuació, Francisco Bernabeu, consultor en gènere, pronunciarà la conferència "Sexe, gènere i salut".
Quatre casos pràctics per identificar els biaixos
Un dels blocs centrals de la trobada serà la presentació de quatre casos pràctics sobre qüestions en què la perspectiva de gènere pot condicionar l'atenció mèdica. S'hi abordaran la influència d'aquesta mirada en els tractaments, els biaixos diagnòstics en l'àmbit de la salut mental, el dolor crònic i el seu infradiagnòstic en dones, així com les diferències en la resposta terapèutica i la participació en assaigs clínics.
Aquest apartat es completarà amb una dinàmica participativa perquè els assistents puguin compartir experiències i situacions observades en els seus respectius àmbits professionals. Posteriorment, el doctor Oriol Porta, cap del servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'HUMT, oferirà la conferència "Com incorporar la perspectiva de sexe i gènere en el nostre entorn?".
El debat posterior serà dinamitzat per Olga Jiménez, secretària de Feminisme del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, i Engràcia Coll, llevadora i secretària de la Comissió Clínica de Gènere i Salut, que també s'encarregaran de la cloenda.
Una comissió constituïda el 2024
La jornada s'emmarca en la feina de sensibilització que desenvolupa la CCGiS, constituïda formalment el juny del 2024 amb la voluntat d'incorporar la perspectiva de gènere al model d'atenció de MútuaTerrassa en els àmbits assistencial, de recerca i de docència.
La comissió està integrada per professionals de diferents disciplines i especialitats, tant de l'atenció primària com de l'àmbit hospitalari, que treballen per minimitzar els biaixos de gènere i avançar cap a una atenció sanitària més justa i igualitària.