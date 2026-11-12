Terrassa pregunta als seus veïns quin turisme volen per a la ciutat

L’Ajuntament de Terrassa vol saber què en pensen els seus habitants del turisme que rep la ciutat i quin model turístic voldrien per al futur. Per això, ha posat en marxa una consulta ciutadana que permetrà als terrassencs valorar els beneficis que pot aportar aquesta activitat, assenyalar-ne els aspectes que caldria millorar i identificar quins elements del patrimoni i de l’oferta local poden resultar més atractius per als visitants. L’enquesta es podrà respondre entre aquest dijous 12 i el 30 de novembre.
La iniciativa forma part dels primers passos per revisar i actualitzar el Pla de Màrqueting Turístic de Terrassa, aprovat el 2021. Cinc anys després de la seva elaboració, l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha iniciat els treballs per adaptar l’estratègia de promoció turística a l’evolució de la ciutat i del sector durant aquest període.
El qüestionari vol incorporar la perspectiva de la ciutadania a aquest procés i conèixer quina percepció té sobre l’activitat turística i el model que s’hauria de potenciar. Les respostes es tindran en compte en l’actualització del document i en la definició de les futures línies de promoció de la ciutat, amb l’objectiu de reforçar-ne el posicionament com a destinació sostenible i de qualitat.
La participació es podrà fer a través de la plataforma Participa Terrassa. També es podrà accedir al formulari des dels webs municipals i del Servei de Turisme, així com presencialment en diversos equipaments: l’Oficina de Turisme de la Casa Soler i Palet, el punt d’informació turística de la Masia Freixa, els museus municipals i la xarxa de biblioteques.
Un pla aprovat el 2021
Terrassa va elaborar el seu primer Pla de Màrqueting Turístic el 2021, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i els agents locals del sector. El document va establir una estratègia compartida per planificar la promoció turística, reforçar la projecció de la ciutat i coordinar la feina entre les institucions i les empreses vinculades a l’activitat.
Ara, un cop assolits o engegats bona part dels objectius inicials, el consistori vol revisar les prioritats i les línies d’actuació. El procés preveu comptar tant amb la participació del sector turístic com amb la dels residents, a través d’aquesta primera consulta.