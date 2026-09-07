Els Castellers de Terrassa escalfen motors a Viladecans nous castells en el punt de mira: "Volem afegir un pis més"

Els Castellers de Terrassa continuen posant a punt la maquinària de cara a les grans cites de la tardor. Aquest passat dissabte, 5 de setembre, la colla blauturquesa va actuar a la Festa Major de Viladecans acompanyada dels Bordegassos de Vilanova i els Castellers de Viladecans, signant una actuació solvent que serveix com a banc de proves per als reptes immediats. L'actuació va arrancar amb dos pilars de 4 d'entrada. En primera ronda, els egarencs van descarregar el 4 de 7 amb el pilar, seguit d'un 4 de 7 a la segona ronda. Aquesta estructura és precisament una de les grans apostes de la colla, a la qual volen afegir un pis més pròximament —per convertir-lo en 4 de 8— de cara a la diada d'Emili Miró o al Concurs de Castells.
Els de Terrassa van tancar la tercera ronda amb un sòlid 3 de 7, i van arrodonir la diada amb el pilar de 5 i dos pilars de 4 finals. La jornada a Viladecans va ser de gran nivell per a totes les colles: els locals van signar el seu primer doblet de 7 a la seva festa major amb el 7de6, 4de7 i 3de7, mentre que els Bordegassos de Vilanova van completar el castell de vuit amb el 4de8, a més del 5de7 i el 3de7.
Abans de desplaçar-se a la comarca veïna, la jornada dels Castellers de Terrassa havia començat al matí amb una nova edició de la "xerrada de camises", una trobada formativa on s'explica als nous membres la història del fet casteller i de la mateixa colla. Posteriorment, l'activitat va continuar amb un vermut musical amenitzat pel grup Sunday Ghost Blues.
Els blauturquesa encaren ara uns dies de màxima activitat, amb assajos especials dimarts i dijous, i la participació a la Diada Nacional a Badalona com a prèvia del cap de setmana dedicat al fundador de la colla, Emili Miró i Fons. Dissabte al matí tindrà lloc l'exhibició castellera a la llar Sant Llàtzer per apropar els castells als residents.
A la tarda s'inaugurarà un mural a la plaça de Didó commemoratiu de l'agermanament entre falles i castells, que ret homenatge a Mario Pena, expresident de la colla. A les 21.15 hores s'encendrà el Faro a la plaça del Rector Homs i pocs instants després tindrà lloc una baixada de falles pel centre de la ciutat fins a la Plaça Vella, un fet inèdit a Terrassa que uneix dos Patrimonis Immaterial de la Humanitat de la mà de la tradició compartida amb el Pont de Suert. Finalment, diumenge al matí se celebrarà la diada castellera Emili Miró a la plaça Vella amb els Castellers de Castelldefels, la Colla Castellera Jove de Barcelona i els Castellers de Berga.