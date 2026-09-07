Doctor Prats, entre riures, a la Festa Major veïna: "Mai oblidarem el primer robatori que ens van fer a Sabadell Nord"

Anar a tocar a "casa del veí" sempre té un punt morbos. I si ets un dels grups més potents de Terrassa i actues en el concert central de la Festa Major de Sabadell, la picada d'ullet a l'eterna rivalitat entre les dues capitals vallesanes és pràcticament obligatòria. Doctor Prats no va desaprofitar l'ocasió aquest diumenge a l'Eix Macià i va tirar de l'humor més gamberro per fer-se seu el públic sabadellenc a base de declaracions que ja corren com la pólvora.
El moment més comentat de la nit va arribar quan la banda egarenca va començar a recordar les seves primeres aventures nocturnes a la ciutat veïna, arrencant els riures de milers de persones. "Mai oblidarem el primer combinat a la Zona Hermètica", van confessar des de l'escenari, fent un picada d'ullet a la mítica zona d'oci nocturn. Però la frase que va desfermar la riallada general va ser quan van recordar, entre riures, "el primer robatori que ens van fer a Sabadell Nord".
L'enemic és a casa (i vesteix d'arlequinat)
Per acabar de desdramatitzar la rivalitat des de la ironia, els terrassencs van confessar que la seva relació amb la capital veïna és molt més estreta del que sembla. La banda va desvelar que una part molt important del seu equip tècnic i staff és de Sabadell i que, de fet, "no són pocs els cops que els membres de l'equip han aparegut als assajos amb la samarreta del CE Sabadell".
Més xops, però més vius
Més enllà del "troleig" i les anècdotes, els de Terrassa van signar una de les actuacions més multitudinàries de la Festa Major sabadellenca. En una nit marcada per una xafogor sufocant, el grup va fer ballar l'Eix Macià a ritme de cançons com Caminem junts, Les Nits No Moren Mai, Massa bé o la seva versió de Boig per tu, que va ser cantada a ple pulmó.