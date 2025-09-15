Terrassa fa 5.000 actuacions l’any als semàfors

La Comissió Informativa de Territori i Habitatge ha donat llum verda aquest dilluns a la pròrroga i modificació del contracte de manteniment de la xarxa semafòrica i dels sistemes intel·ligents de gestió de la mobilitat urbana a Terrassa. El contracte, amb un cost anual de 655.508,49 euros, assegura el correcte funcionament d’una infraestructura clau per al trànsit, amb un altíssim volum d’intervencions: al llarg del 2024, s’hi van realitzar prop de 5.000 actuacions en semàfors, 245 en pilones automàtiques i 47 en panells d’informació variable.
Segons ha explicat Pau Hosta, director dels Serveis de Mobilitat, es tracta d’un contracte “que garanteix el funcionament de la ciutat i el moviment de vehicles sense que gairebé ni ens n’adonem”.
L’inventari gestionat és ampli i sostenta la mobilitat a la ciutat. Inclou 191 cruïlles semaforitzades, 51 espires de detecció de trànsit, 18 panells informatius de missatges variables, 11 senyals específics per entorns escolars, 28 pilones automàtiques que regulen l’accés de vehicles en determinades zones i unes 60 càmeres, entre altres, de reconeixement de matrícula, Zones de Baixes Emissions (ZBE), àrees de vianants, foto-vermell o radar pedagògic. Tot aquest sistema contribueix al funcionament segur, eficient i sostenible del trànsit urbà de la ciutat.
La pròrroga inclou una modificació per adaptar el contracte a l’increment d’elements implantats a la via pública en els darrers tres anys, dels quals cal garantir el manteniment, així com a la nova configuració de trànsit de la Rambla d’Ègara, que des del mes de maig permet la sortida directa de vehicles del pàrquing del Mercat de la Independència en direcció descendent. “Cal fer una modificació tant de hardware com de software, que té un cost”, ha detallat Hosta.
La comissió encapçalada pel tinent d’alcalde i regidor Xavier Cardona ha explicat que es tracta de la primera pròrroga d’un contracte de tres anys, que ja preveia inicialment dues pròrrogues d’un any més un any. Aquesta és, doncs, la primera extensió, i serà durant la segona —l’any vinent— que es licitarà el futur nou contracte. De fet, es va informar que els tècnics ja estan elaborant els plecs que l’hauran de fer possible.
La sortida del pàrquing del mercat
El canvi a la Rambla ha consistit en permetre creuar el tram central i baixar per la Rambla directament des del pàrquing, facilitant la sortida en ambdues direccions. L’acció s’emmarca en les iniciatives de l’Ajuntament per “millorar la mobilitat, descongestionant carrers com Arquimedes i Galileu, mentre es manté el compromís de preservar la Rambla com un espai prioritari per als busos, taxis i bicicletes.
La comissió també ha donat coneixement de l’aprovació del Pla Local de Seguretat el passat 9 de juliol.
Al·legacions a l'ampliació de la ZBE
La modificació per ampliar la ZBE fins al carrer Àngel Sallent ha rebut al·legacions per part del grup municipal de Vox. L’Ajuntament, doncs, haurà de respondre aquestes abans de sotmetre la proposta a aprovació definitiva. La previsió és que es porti al ple del mes d’octubre.“Hem rebut un document d’al·legacions i hi estem treballant, encara no s’ha donat una resposta”, han informat els tècnics durant la comissió. Si no hi hagués hagut al·legacions, la modificació que va passar inicialment per ple abans de l’estiu hauria quedat aprovada automàticament.
També es van presentar els resultats del pla pilot d’ombres: ha funcionat als parcs infantils, caldrà reforçar brides com les del tendal de Torre de Palau i estudiar solucions per les avingudes.