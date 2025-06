Terrassa finalitza la reforma de la plaça de l’Emigrant

L'Ajuntament ha reformat la plaça de l'Emigrant, amb una actuació que garanteix l’accessibilitat de les diferents plataformes que conformen l'espai. Entre altres, s’han arranjat els elements ja existents, com baranes, voreres i mobiliari urbà, i també s’han instal·lat una paperera i bancs nous. A més, s’ha afegit més verd a l’espai, amb una nova àrea de jardineria amb vegetació arbustiva resistent i ben adaptada al clima.

L'import de l’obra executada ha estat de 76.790,63 euros.

En total, l’àmbit del projecte comprèn una superfície aproximada de 900 m2 i també s'ha substituït la pavimentació de l’espai central, que estava en mal estat. S’han ampliat les voreres a la zona sud de la plaça per a millorar l’accessibilitat i alhora la connectivitat amb el mercat de Can Boada, situat just al davant de la plaça. També s’ha construït una vorera passant a la sortida del passatge del Penyal per facilitar el creuament dels vianants. El projecte també ha inclòs la reparació i el repintat de les baranes existents i la construcció dues noves escales per substituir les que hi havia, ja que aquestes presentaven desigualtats i no disposaven de barana.

Aquesta tarda la tinenta d'alcalde i regidora del Districte 5, Patricia Reche, han visitat la plaça de l'Emigrant, situada en la intersecció del carrer d’Alexandre Galí amb la ronda de Ponent. La trobada també ha comptat amb la presidenta de l'associació veïnal de Gibraltar Lluís Companys, Antonia Saez; el president de l'associació de veïns i veïnes de Can Boada del Pi, Toni Amate; i altres membres de les entitats i residents del barri.