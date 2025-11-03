El carrer de la Unió estrenarà llambordes el 2026

Després del carrer Major és el torn del carrer de la Unió. L'Ajuntament de Terrassa ha anunciat aquest dilluns que ha aprovat inicialment la memòria valorada dels treballs de reposició de la llamborda ceràmica del carrer de la Unió entre el carrer Major i la plaça de Salvador Espriu, unes obres de millora que es preveu que es duguin a terme durant el primer semestre del 2026. El termini d’execució serà de dos mesos, amb un pressupost total de 96.773,79 euros.
El consistori reconeix que el pas reiterat de vehicles pesants pel carrer de la Unió ha provocat diversos desperfectes i irregularitats al paviment. En aquest sentit, els treballs tenen com a objectiu millorar la seguretat viària i, alhora, preservar la tradicional rajola rogenca que identifica l’illa de vianants.
Els treballs preveuen la demolició de la capa base de formigó existent, que serà substituïda per una nova capa de formigó pastat tipus HM-25, amb un gruix de 20 centímetres. A continuació, es col·locarà la llamborda ceràmica vermella de 200 x 100 x 5 centímetres, col·locada a truc de maceta sobre un llit de morter d’entre 2 i 3 centímetres de gruix, de consistència plàstica. Finalment, es realitzarà el rejuntat amb morter d’alta resistència, aplicat de manera simultània a la col·locació de la llamborda, enrasat amb la superfície i degudament netejat, amb l’objectiu que el conjunt de peces pugui absorbir les traccions generades pel pas de vehicles i contribuir, així, a allargar la vida útil del paviment.
L’execució de les obres es farà en tres fases per minimitzar les afectacions als veïns, diu l'Ajuntament. La primera fase serà del carrer Major fins al carrer de les Parres; la segona, de la cruïlla del carrer de la Unió amb el carrer de les Parres i la tercera, del carrer de les Parres a la plaça de Salvador Espriu.