El Torrent del Pere Parres es transforma en un gran passatge de terror per al Crit o Confit

La tradició estatunidenca del "trick or treat" (crit o confit en català) ha arribat a Terrassa de la mà del barri del Torrent d'en Pere Parres la nit de divendres. Allà, entre les 19 i les 21 hores, 12 cases van deixar de ser un habitatge normal per convertir-se en vertaders passatges del terror i on grans i petits han pogut experimentar la diversió que hi ha dins la por. "Dona una mica de feina, però la il·lusió que fa als nens i nenes compensa", ha afirmat la Montse Cos, una de les veïnes que ha decorat casa seva.
Aquest és el cinquè any que aquest barri pateix aquesta transformació la revetlla de Tots Sants, en la qual els infants van de casa en casa recollint caramels i llaminadures. Cos porta ja 3 anys obrint de bat a bat les portes de casa seva. "Em vaig assabentar que hi havia aquesta activitat quan em vaig jubilar i vaig anar al croché de l'Associació de Veïns", ha explicat, i ha afegit que el fet de muntar la decoració i repartir els caramels ha estat una feina de tota la família.
El Crit o Confit és una iniciativa que va néixer dels mateixos veïns i en la qual el paper de les associacions està més enfocat en la coordinació. "La decoració l'escullen i la compren els mateixos veïns, nosaltres ens hem afegit per gestionar qüestions com els talls de carrers o la compra a l'engròs de caramels", ha destacat al Diari de Terrassa el president de l'Associació de Veïnes del Torrent del Pere Parres, Txetxu Sanz, que ha mencionat que enguany és la segona vegada que poden tallar el trànsit, un aspecte que "dona molta més tranquil·litat a les famílies".
Sanz ha afirmat que al barri estan "molt contents" amb la resposta ciutadana: calcula una afluència de gent d'aproximadament 5.000 persones en les dues hores que va durar l'esdeveniment i ha assegurat que va haver "famílies senceres disfressades i concentrades davant les cases", sobretot en les que s'ubiquen al centre del barri. En cada casa decorada hi havia un codi QR en el qual els assistents van poder valorar i puntuar les decoracions que més els van agradar. Al final de la nit, les dues amb una millor nota van rebre un premi ofert tant per l'Associació Veïnal com per l'Associació de Comerços de Can Boada - Ponent.
Aquesta iniciativa, ha dit en Txetxu Sanz, "està agafant volada" i "col·loca el barri del Torrent d'en Pere Parres" dins la ciutat. Per les següents ocasions, a l'Associació de Veïns, volen impulsar un "salt qualitatiu" d'aquest crit o confit i estan treballant, per una banda, per integrar les cases decorades ubicades més aviat a la perifèria del barri dins el recorregut de manera que també siguin visitades, i per l'altra, d'engrescar més habitatges i veïns. "Estem mirant de quina manera podem incorporar les persones que volen decorar les seves cases però viuen en pisos i també a veure si podem posar en contacte veïns grans que volen fer-ho però no tenen força amb d'altres que potser no tenen l'espai necessari", ha detallat Sanz, una cosa que "acaba per fer barri" i ajuda que el veïnat es conegui.
Balanç entre tradicions
"Fa 4 anys em juren que estaria celebrant el Crit o Confit i no m'ho crec", ha rigut la Montse Cos. Ella sempre ha estat més inclinada a honorar la castanyada, però arran que va veure que els seus nets celebraven el Halloween i s'ho passaven molt bé, va decidir provar-ho. Això sí, la tradició catalana també ha estat present a la decoració de casa seva: "Hem posat un racó amb moniatos, castanyes i un llibre de tardor", ha explicat, perquè "hem de combinar els costums d'aquí amb les de fora" per engrescar les generacions més joves i evitar que s'acabin perdent.