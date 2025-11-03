Terrassa impulsa innerGAMERS XP per promoure la salut mental i la inclusió a través dels videojocs

Terrassa es convertirà aquest novembre en un referent d’innovació social amb la celebració d’innerGAMERS XP, una trobada pionera que explorarà el paper dels videojocs com a motor de salut mental, inclusió i transformació social. L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament de Terrassa a través de Terrassa Innovació, tindrà lloc del 18 al 20 de novembre al Vapor de Prodis, amb un horari de 9.30 a 18 hores.
Amb un enfocament participatiu i obert a tothom, innerGAMERS XP reunirà professionals, estudiants i ciutadania per descobrir com els videojocs poden contribuir a abordar reptes socials com l’autisme, la salut mental, la migració, el racisme, l’edatisme o la soledat no desitjada.
Durant tres dies, els participants prendran part en tallers vivencials, xerrades inspiradores i dinàmiques de cocreació. Un dels punts forts serà el format game jam, en què professionals de la salut, l’educació i la indústria del videojoc treballaran conjuntament per desenvolupar propostes innovadores amb impacte social.
L’activitat, impulsada per l’empresa Delaguilagames, compta també amb el suport del Departament de Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya i la participació d’entitats com el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, la Fundació Tot Raval i altres institucions del territori.
A més de l’espai de cocreació, l’esdeveniment oferirà diverses zones de participació i intercanvi —Zona VR, Zona Podcast i Zona Retro Gaming— que facilitaran el contacte entre participants i la generació de noves idees i projectes.
InnerGAMERS XP aposta per la inclusió des del seu plantejament: joves en situació de vulnerabilitat hi participaran com a mentors, aportant la seva visió i experiència per enriquir el procés creatiu. L’objectiu és crear un entorn col·laboratiu, accessible i obert, on qualsevol persona pugui aprendre metodologies bàsiques de creació de videojocs i contribuir amb la seva mirada al canvi social.
Les inscripcions són gratuïtes amb registre previ, i totes les activitats seran accessibles en català, castellà i anglès.