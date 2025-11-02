El PSC s'abstindrà a les ordenances a canvi de no pujar el rebut de l'aigua i revisar les tarifes d'escoles bressol i l'Escola de Música

El grup municipal del PSC a Terrassa ha anunciat aquest diumenge la seva abstenció a la votació dels pressupostos de l'Ajuntament que es durà a terme dilluns en un ple extraordinari. En un comunicat, afirmen haver arribat a un acord amb el govern municipal després de presentar diverses esmenes a la proposta inicial.
Entre els cambis negociats, està la congelació de la tarifa domèstica per ús d'aigua. En els pressupostos presentats per l'Ajuntament, s'incloïa un augment del 2,5% del preu en concepte d'impostos i taxes. "No augmentar el preu de l'aigua a les famílies de Terrassa és una qüestió de sensibilitat social i de justícia fiscal davant l'esforç previ de la ciutadania", ha exposat el regidor del PSC Javier García. Relacionat amb el rebut de l'aigua, el PSC ha assegurat que, amb l'acord, l'Ajuntament pagarà el doble del preu previst per l'aigua que utilitzi, passant dels 0,14 euros per metre cúbic als 0,27 euros per metre cúbic. L'objectiu, diuen els socialistes, és "reforçar la coherència i sostenibilitat del model públic de Taigua".
D'altra banda, el Partit Socialista ha negociat la tarifació social de les escoles bressol de la ciutat, així com de l'Escola Municipal de Música - Conservatori. Aquesta última dona resposta a les reivindicacions de l'Associació de Famílies de l'Escola Municipal de Música, que demanaven un ajustament dels trams per evitar que quedin persones de renda baixa excloses.
Amb l'abstenció que han anunciat que votaran al ple de dilluns, els pressupostos de l'Ajuntament haurien d'aprovar-se.