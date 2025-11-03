Terrassa registra 16 trucades al 112 durant la prova d’alerta, malgrat els avisos previs

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins ara 122 trucades relacionades amb el simulacre, de les quals 66 han estat al Barcelonès, seguit del Vallès Occidental amb 33. Des de la ciutat de Barcelona s'han rebut 53 trucades, des de Terrassa 16 i 8 des de Badalona. La majoria de les trucades s'han produït en els 30 minuts posteriors a la prova.
Tot plegat, tot i que la prova s’havia comunicat àmpliament els dies previs a través de canals institucionals i dels mitjans de comunicació —entre ells el Diari de Terrassa— amb l’objectiu d’evitar confusions i alertes innecessàries. El volum d’avisos al 112, encara que considerat baix per la consellera d’Interior, Núria Parlon, reobre el debat sobre el grau d’atenció i confiança ciutadana en les comunicacions d’emergència. Cal tenir en compte que uns cinc milions de persones han rebut l'alerta d'emergències als mòbils en el simulacre més massiu a l'àmbit de Barcelona,
En la seva valoració, Parlon ha qualificat la prova de “positiva” i ha destacat que el 95% dels ciutadans —segons 600 enquestes recollides— van rebre correctament l’alerta. Per a la consellera, aquestes proves són essencials per garantir el funcionament tècnic del sistema i “reforçar la cultura de l’autoprotecció”.
Malgrat l’èxit tècnic, la jornada també posa de manifest el repte informatiu i pedagògic: si bé molts ciutadans van conèixer el simulacre amb antelació, les trucades registrades indiquen que una part de la població encara reacciona amb desconcert davant d’aquestes proves.
Protecció Civil ha recordat que encara no s’ha informat sobre possibles incidències a antenes —dades que facilita el Ministeri de l’Interior— i ha insistit que cal tenir el mòbil encès i fora del mode avió per rebre l’avís.
En els darrers tres anys s’han emès 135 alertes a mòbils a Catalunya, una quarantena en simulacres. Aquest 2025, a les comarques barcelonines se n’han enviat vuit, quatre de prova i quatre per emergències reals, incloses dues alertes activades el juliol per l’incendi forestal a Terrassa.