Les escoles Vedruna celebraran els 200 anys de la congregació amb un gran acte a Tarragona

La Fundació Vedruna Catalunya Educació commemorarà el bicentenari de la congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna amb un gran acte institucional el pròxim 28 de febrer a la Tarraco Arena. La celebració reunirà prop de cinc mil persones vinculades al món educatiu Vedruna en una jornada festiva i institucional que vol posar en valor la trajectòria i el futur del projecte educatiu.
Durant l’acte es presentarà el nou Projecte Educatiu que orientarà les 39 escoles Vedruna del país a partir del curs 2026-2027. El document és fruit del procés participatiu i formatiu ‘Perfer’, en què ha col·laborat tota la comunitat educativa per definir el model d’escola que reclama la societat actual.
La trobada combinarà intervencions institucionals amb propostes musicals, poètiques i artístiques, així com continguts audiovisuals. També hi haurà testimonis de mestres i professors que reflexionaran sobre la vocació docent, un dinar festiu i una cantata final protagonitzada per un miler d’alumnes de 5è i 6è de primària en representació dels centres.
L’acte comptarà amb la participació de 2.000 educadors -entre personal docent i d’administració i serveis-, 2.500 alumnes i familiars, així com 150 representants de l’àmbit polític, d’altres xarxes educatives i universitats, a més de col·laboradors i proveïdors.
A més a més, l'escola Vedruna Vall organitzarà pel proper 17 de maig, al Teatre Principal, una cantata commemorativa dels 200 anys de l'entitat i una festa d'alumni per a celebrar el 170è aniversari del centre.
Un llegat de gairebé dos segles
La congregació va ser fundada el 26 de febrer de 1826 per Joaquima de Vedruna, amb la voluntat de promoure l’educació de les noies, esdevenint la primera institució d’aquestes característiques nascuda a Catalunya. Amb el pas del temps, el projecte va evolucionar cap a l’educació mixta i va consolidar un model pedagògic amb vocació transformadora.
El 2011, la congregació va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya per la seva destacada tasca en l’àmbit educatiu.
La fundació actual, creada el 2016, té com a objectiu garantir l’accés equitatiu a una educació de qualitat, especialment per a les persones més vulnerables, i es defineix com una escola catalana i cristiana oberta a la diversitat, en continuïtat amb la tradició pedagògica iniciada al segle XIX.
Avui, Vedruna és la xarxa educativa d’iniciativa social més gran de Catalunya. Està present a 34 municipis a través de 39 escoles, amb 21.716 alumnes, 16.490 famílies i 2.868 educadors -entre mestres, personal d’administració i serveis, monitoratge, neteja i voluntariat-, oferint formació integral al llarg de totes les etapes de la vida.