Terrassa limita horaris a quatre locals d'oci i ordena el tancament cautelar d’un per seguretat

L’Ajuntament de Terrassa ha notificat aquest cap de setmana a quatre locals d’oci nocturn, tres situats al carrer del Duero i un al carrer del Miño, la reducció del seu horari d’obertura. A partir d’ara, aquests establiments hauran de tancar a les quatre de la matinada com a màxim, segons recull l’expedient administratiu ja resolt pel consistori. La mesura respon a les queixes veïnals i als problemes de seguretat detectats en aquesta zona d’oci nocturn.
En paral·lel, un dels quatre locals ha estat objecte d’un expedient sancionador que implica el seu tancament cautelar durant sis mesos, arran dels reiterats altercats i incidents violents registrats els darrers mesos, especialment durant agost i setembre. Es tracta del "Rumba y Son", situat al carrer Duero, on el 31 d’agost es va produir una baralla amb cinc ferits, un d'ells crític amb set ganivetades. L’establiment que, ja no va obrir dissabte, acumula un llarg historial de queixes veïnals i ha estat objecte d’un seguiment especial per part dels cossos de seguretat, a causa de la seva conflictivitat.
Segons fonts municipals, la reiteració d’aquests fets, acreditats pels cossos policials, ha fet necessari adoptar aquesta mesura per prevenir riscos i garantir la seguretat ciutadana. A més, en una inspecció recent, l’Ajuntament va detectar incompliments normatius en aquest mateix local d'oci, que haurà de resoldre de manera obligada.
El consistori subratlla que la seguretat i la convivència continuen sent una de les "prioritats" del Govern local. En aquest sentit, destaca la cooperació entre els diferents cossos policials i la Fiscalia de Terrassa, que ha contribuït a reduir els delictes a la ciutat durant l’últim any i a donar una resposta més àgil als fets delictius.