Terrassa no oblida el saqueig borbònic i commemora els històrics fets de setembre de 1713

Aquest dijous, 4 de setembre, l’Església de Sant Francesc ha acollit l’acte institucional commemoratiu dels Fets Històrics del 4 de setembre de 1713 a Terrassa. L’efemèride recorda els dies 3, 4 i 5 de setembre de 1713, quan la vila va ser incendiada i saquejada per les tropes borbòniques comandades pel general Feliciano Bracamonte durant la Guerra de Successió. Molts habitants es van refugiar a l’interior del Convent de Sant Francesc, on van patir i morir defensant la vila i les seves institucions.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, Jordi Ballart, i de la regidora de Presidència, Rosa Boladeras, que van donar la benvinguda als assistents. També hi van participar membres de la corporació local i portaveus dels grups municipals. Enguany, la lectura del Manifest Commemoratiu, redactat per la historiadora Mariona Vigués, va anar a càrrec de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa.
A continuació, els assistents van poder gaudir del concert commemoratiu a càrrec de la soprano Laia Camps i del tenor Joan Martínez Colàs, que van interpretar Sons d’un Poble, amb obres d’Enric Morera, Eduard Toldrà, Pau Casals, Matilde Escalas, Narcisa Freixas, Josep Ribas i Amadeu Vives.
L’acte, ple de gom a gom, va servir per homenatjar tots els vilatans i vilatanes que van patir i morir defensant les llibertats i institucions de Terrassa, mantenint viva la memòria d’aquells fets històrics que van marcar la història de la ciutat.