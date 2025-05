Terrassa participarà en el nou Pla de Barris de la Generalitat

L’Ajuntament de Terrassa presentarà projectes a la convocatòria del nou Pla de Barris 2025-2029, exposat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, però ha de definir encara les sol·licituds.

Així ho ha confirmat el consistori després de la presentació oficial de la iniciativa, el nou Pla de Barris i Viles 2025-2029, al qual el Govern destinarà 1.000 milions d’euros, a raó de 200 milions d’euros anuals. La inversió es complementarà amb uns 600 milions provinents dels ajuntaments i permetrà invertir en uns 120 programes de transformació física, transició ecològica o acció sociocomunitària.

Les administracions municipals en seran les principals beneficiàries. Illa va assegurar que el pla, una gran oportunitat per a tots els pobles i ciutats de Catalunya”, és “una política cabdal per al Govern”, per això l’Executiu va constituir un comissionat especial per a aquest pla.

Paper fonamental

Illa ha destacat que aquesta convocatòria és una mostra clara “d’una política pública transformadora feta amb consens i amb col·laboració”, i va reivindicar el “paper fonamental” que hi juguen els ajuntaments, perquè són “qui millor coneix on és prioritari actuar i com s’ha de fer”. Per al president, “millorar la col·laboració amb els ajuntaments i treballar conjuntament amb el món municipal és un eix estratègic per part del Govern”.

L’execució progressiva del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029 generarà un impacte socioeconòmic directe, indirecte i induït estimat en 1.800/1.900 milions d’euros. Es preveu que al mes de juliol es publiqui la primera convocatòria, que els consistoris puguin presentar les sol·licituds fins al 30 de setembre i que, abans de final d’any, estigui resolta.