El Gremi de la Construcció dona 3.000 euros per donar suport a famílies amb infants hospitalitzats amb TEA

El projecte “Habitatge per a famílies amb infants hospitalitzats a la Unitat d’Hospitalització TEA” de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT) ha rebut aquesta setmana una donació de 3.000 euros del Gremi de la Construcció del Vallès, amb l’objectiu de facilitar allotjament i crear un espai polivalent d’acompanyament i suport psicosocial per als familiars que es troben en aquesta situació.
L’aportació econòmica vol contribuir al benestar de les famílies durant els períodes d’hospitalització dels seus infants, un procés sovint llarg i complex que obliga els progenitors a desplaçar-se i establir-se temporalment en una nova ciutat. A l’acte de formalització de la donació hi van participar Antoni Palet, president del Gremi de la Construcció del Vallès, i Antoni Abad, president de MútuaTerrassa.
La iniciativa s’emmarca en l’activitat de la FAMT, que des de l’any 2020 compta amb la Unitat d’Hospitalització de Trastorn de l’Espectre Autista (UHTEA). Liderada per Amaia Hervás, cap del servei de Salut Mental Infanto-Juvenil, es tracta de la primera unitat d’aquestes característiques a l’Estat espanyol, destinada a oferir un tractament integral a infants i adolescents menors de 18 anys amb autisme associat a greus comorbiditats emocionals i conductuals.
La UHTEA disposa d’un ampli equip de professionals multidisciplinaris i ofereix estades terapèutiques altament especialitzades, amb una durada mitjana d’entre 3 i 6 mesos. Durant aquest temps, la família forma part activa del procés terapèutic, fet que pot comportar alteracions importants en la seva rutina diària, la conciliació familiar i la situació laboral i econòmica.
El projecte d’habitatge impulsat per la FAMT dona una resposta integral a les necessitats d’aquestes famílies, proporcionant allotjament, suport emocional i ajuda logística en un entorn estable i proper. Aquesta iniciativa permet reduir l’impacte psicològic i econòmic de l’hospitalització i facilita que els progenitors puguin centrar-se plenament en el benestar del seu fill, un factor clau per a l’evolució positiva del tractament.