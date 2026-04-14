Terrassa posa la primera pedra de la nova Barnahus: "Protegir la infància és una responsabilitat col·lectiva"

Terrassa ha donat avui oficialment el tret de sortida a la construcció del nou edifici definitiu del servei Barnahus, un equipament destinat a l’atenció integral d’infants i adolescents víctimes de violència sexual al Vallès Occidental. Aquest dimarts, l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, i el secretari general de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Raúl Moreno, han oficialitzat l'inici de les obres amb la col·locació de la primera pedra. A l’acte també hi han assistit el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, i altres membres de la corporació local.
L'acte formal ha servit per dipositar-hi una càpsula del temps que conté monedes en curs, un exemplar del Diari de Terrassa del dia i un pergamí commemoratiu que quedaran com a testimoni d'aquest inici d'obres.
Un recurs essencial
El model Barnahus ja és una realitat a Terrassa des del febrer de l'any 2024, operant inicialment en uns espais de caràcter provisional. Des de la seva posada en marxa, els diferents professionals del centre han atès més de 700 casos de menors, la qual cosa l'ha convertit ràpidament en un servei fonamental per a la protecció de la infància al territori. Segons les dades aportades durant els parlaments pel secretari general Raúl Moreno, només durant l'any 2025 es van arribar a registrar 420 intervencions.
Aquestes xifres situen el centre terrassenc com un dels que concentra un volum més alt d'activitat de tot Catalunya, trobant-se únicament per darrere de ciutats com Barcelona i Girona. En aquest context, l'alcalde Jordi Ballart ha volgut subratllar la implicació del municipi assegurant que "Terrassa vol ser una ciutat que protegeix i acompanya, i que afronta amb determinació la violència sexual contra infants i adolescents". "Protegir la infància és una responsabilitat col·lectiva", ha conclòs Ballart.
Disseny pensat per a la intimitat i la recuperació
El nou edifici s'alçarà en un solar ubicat al carrer d'Alexandre Riquer, en uns terrenys que han estat cedits directament per l'Ajuntament. Les futures instal·lacions, que es preveu que puguin entrar en ple funcionament abans d'arribar a finals d'aquest mateix any, s'estan finançant gràcies a l'aportació dels fons europeus Next Generation. Disposaran d'una superfície construïda de 430,63 metres quadrats situats en planta baixa i el projecte compta amb un pressupost d'execució estimat d'1,4 milions d'euros.
La directora del projecte arquitectònic, Carlota de Gispert, ha detallat que l'objectiu principal del disseny ha estat defugir completament la imatge freda d'un equipament institucional per tal de crear un entorn que transmeti la sensació d'una llar. Per aconseguir aquesta fita, la construcció s'articularà al voltant d'un pati central que garantirà la privadesa necessària, incorporarà materials càlids i plenament sostenibles com ara la fusta, i mostrarà una façana d'obra vista dissenyada per integrar-se de manera natural amb el passat industrial de Terrassa. Paral·lelament, els creadors han posat un èmfasi molt especial en la insonorització i els tancaments per assegurar en tot moment un espai tranquil i d'absoluta intimitat per a les víctimes.
Un model eficaç contra la revictimització
El gran actiu de la metodologia d'origen nòrdic Barnahus és la capacitat d'integrar, en un únic espai segur i acollidor, tots els serveis necessaris per atendre la víctima, abastant des de professionals de la salut, el treball social i la psicologia fins als cossos policials i els equips forenses. Aquest enfocament integral i multidisciplinari evita que l'infant o l'adolescent es vegi obligat a reviure i relatar els fets traumàtics en múltiples instàncies.
Així ho ha reafirmat Raúl Moreno quan ha destacat el valor del treball conjunt de les institucions implicades: "Aquesta coordinació està permetent reduir el temps dels procediments judicials; que hi hagi menys exposició dels infants, menys sobreseïments i sentències més ajustades". Amb aquest nou impuls, Terrassa esdevé una peça clau per reforçar un model pioner a Catalunya, que el 2025 va atendre 3.735 casos, i consolida un sistema d'atenció especialitzat centrat en el benestar de l'infant.