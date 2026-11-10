Els Minyons de Terrassa premien la lluita antiracista i antifeixista en l’inici de la seva 48a Diada

La seu social dels Minyons de Terrassa, Cal Reig, ha acollit la celebració de l'acte institucional de la XLVIII Diada de la Colla, una vetllada marcada pel lliurament del seu reconeixement anual i per la presentació del programa d'actes que s'estendrà fins al diumenge 22 de novembre. El moment central de la jornada ha estat l'entrega del IV Guardó Mà-i-mà, atorgat enguany de manera conjunta a la Plataforma contra la Discriminació i el Racisme de Terrassa (PDRT) i a la Unitat Contra el Racisme i el Feixisme a Terrassa (UCFR Terrassa).
Aquesta distinció, creada el 2023 per fer valdre la tasca de col·lectius compromesos amb la millora social, reconeix la feina constant d'ambdues plataformes en la denúncia de les discriminacions, la sensibilització intercultural i la defensa dels drets humans a la ciutat. Durant la glosa de presentació, es va recordar que l'antiracisme forma part de la mateixa identitat dels Minyons, on han vist vestir la camisa malva a castellers procedents de desenes de països d'arreu del món.
Posicionament social i compromís amb la ciutat
Durant el seu discurs d'obertura, la presidenta de la Colla, Mireia Bautista, va remarcar els valors d'integració, diversitat i convivència que articulen l'entitat, afirmant que ser una associació apolítica no equival a la neutralitat social: "Davant dels discursos d'odi, de l'extrema dreta, dels plantejaments reaccionaris i excloents, nosaltres tenim clar de quin costat volem estar. Sempre ens trobareu al costat de les persones que més ho necessiten". Bautista va anunciar l'adhesió de la colla a la vaga pel dret a un habitatge digne —adaptant l'horari dels assajos per facilitar-hi la participació— i va defensar l'ús de l'espai públic per "construir comunitat".
Paral·lelament, la programació d'aquesta edició prioritza l'accessibilitat a través de la campanya "Qui ha dit que els castells no són per a tu?", emmarcada en el projecte Acompanya’m. L'agenda inclou una exposició a Abacus Terrassa del 9 al 22 de novembre, tallers infantils amb pictogrames adaptats el dissabte 14, assajos especials i l'emissió en directe de R Castells Studio des de Cal Reig el dia 18.
Cita clau a la plaça Vella
El cap de setmana del 21 i 22 de novembre concentrarà les actuacions castelleres de la Diada. Dissabte 21 (18 hores) se celebrarà la Diada de Vigília a la plaça Vella amb els Tirallongues de Manresa, els Castellers de Castelldefels i la Colla Castellera de Madrid, seguida de cercavila i circ a Cal Reig. Diumenge 22 (11.30 hores) tindrà lloc la XLVIII Diada dels Minyons de Terrassa juntament amb els Castellers de Sants i els Castellers de Sant Cugat, instal·lant a la plaça el Punt Acompanya’m en col·laboració amb l'Associació Sentim. La diada es tancarà amb un concert del grup Blu al Recinte Firal.
El cap de colla, Bru Busom, va tancar l'acte lligant el compromís social de l'entitat amb el repte tècnic de la colla: "Tota aquesta energia i fermesa de principis s'ha de traslladar ara al pati d'assaig". Busom va definir la cita del 22 de novembre com la gran lluita immediata de l'entitat i va fer una crida a omplir Cal Reig durant els pròxims assajos especials.
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