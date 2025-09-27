Terrassa projecta la seva força cultural internacionalment

Aquest divendres ha arrencat la sisena edició de la Cimera Mundial de Cultura Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), que se celebra durant tot el cap de setmana al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Aquest esdeveniment, d'abast internacional, es considera com el principal punt de trobada mundial de ciutats i organitzacions compromeses amb el desplegament d'accions culturals sostenibles. Enguany ha agafat especial rellevància en coincidir en dates i en espai amb el Mondiacult, la conferència mundial sobre polítiques culturals organitzada per la Unesco.
En tots dos esdeveniments, tant la Cimera Mundial de Cultura de CGLU com en el Mondiacult, Terrassa s'hi veurà representada i els regidors Rosa Boladeras (presidència i relacions internacionals) i Joan Salvador (tinent d'alcalde de projecció de la ciutat) assistiran a diversos actes i taules rodones per exposar al món la visió i les accions que s'estan duent a terme a la ciutat respecte a la cultura. D'aquesta manera, asseguren des de l'Ajuntament en un comunicat, Terrassa aprofitarà "una oportunitat única per visibilitzar les bones pràctiques" en matèria de promoció cultural i per "establir noves aliances amb altres governs locals i organismes internacinals" que també apostin per la cultura com a eix social.
A més, en el marc d'aquestes trobades, es farà la presentació del Terrassa Film Lab i l'experiència adquirida al voltant de la implementació d'aquest espai d'assaig per a la creació de prototipus audiovisuals, ubicat a les instal·lacions del Parc Audiovisual de Catalunya, a l'antic Hospital del Tòrax. D'aquesta manera, la ciutat obrirà el projecte amb la intenció que faciliti la "col·laboració creuada amb altres ciutats creatives, reforçant el seu compromís amb la innovació, sostenibilitat i cooperació internacional". La presentació es durà a terme en la taula rodona "Creative Cities, Sustainable Futures: Local Innovation for Global Impact", dedicada a les ciutats creatives de la Unesco, el 30 d'octubre.