Barris Futurs s’acomiada després de quatre anys a Terrassa amb més de 7.000 participants

El projecte Barris Futurs s’acomiada de Terrassa després de quatre anys d’activitat amb un balanç molt positiu i més de 7.000 persones participants al llarg de la seva trajectòria. Una setantena de persones van participar aquest dimecres en la festa de comiat, celebrada a la nau artística d’El Corralito, en un acte festiu i reivindicatiu que va servir per posar punt final —almenys de moment— a la iniciativa.
L’acte va comptar amb un mural pintat en directe per l’artista Gerard Pla, amb la col·laboració de diversos membres de l’Hawma, i amb la música de PD Massa Mara, en un ambient de celebració i reconeixement col·lectiu a la tasca desenvolupada.
“Fem un balanç molt positiu d’aquests quatre anys. Hem tingut una resposta fantàstica, reforçant xarxes nascudes des de la mateixa ciutadania que ja existien i acompanyant-ne d’altres de noves”, va destacar Alícia Horcas, del projecte Adhoc.cat. La Comunalitat Barris Futurs ha impulsat xerrades, tallers, exposicions i activitats diverses que han arribat a milers de veïns i veïnes de la ciutat.
Durant l’acte, Carles Sala, de la cooperativa de serveis digitals Communia, va anunciar que diverses entitats de Terrassa estan estudiant la presentació d’una proposta a la tercera convocatòria del programa, fet que permetria allargar el projecte dos anys més, en el període 2026-2027.
La festa de comiat va aplegar una àmplia representació institucional i del teixit social de la ciutat, amb la presència de la regidora d’Economia Social i Solidària, Meritxell Lluís, i diverses tècniques del servei d’ESS de l’Ajuntament de Terrassa. També hi van assistir el Síndic de Greuges de Terrassa, Ben El Fassi Mezouar; el gerent de Prodis, Dani Jorquera; el director del Vapor de Prodis, Jaume Maeso; i Berta Riera, de l’Oficina Tècnica de les Comunalitats Urbanes.