El Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència presenta els projectes del curs a l’Ajuntament

El Saló de Sessions de l’Ajuntament va acollir ahir aquest dimarts el plenari del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència de Terrassa (CMIAT), una trobada en què els representants dels diferents districtes de la ciutat van exposar la feina feta durant els primers mesos del curs i les línies de treball per a aquest any. La sessió va estar presidida pel regidor de Serveis Socials, Noel Duque, que va donar la benvinguda a les persones assistents i va remarcar la importància de fomentar la participació activa dels infants i adolescents en la vida pública de la ciutat.
Durant el plenari també hi va intervenir Mateo Parra, representant de Terrassa al Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya (CNIAC), que va compartir la seva experiència dins d’aquest òrgan de participació a escala catalana. Posteriorment, els representants dels diferents districtes del CMIAT van presentar els projectes que desenvoluparan al llarg del curs. Entre les iniciatives destacades hi ha propostes vinculades a la cultura popular i les tradicions de la ciutat, la preservació del medi ambient i d’espais naturals com Torrebonica, la promoció del civisme als carrers, el foment del reciclatge i la sostenibilitat, així com reflexions sobre l’ús excessiu de pantalles i la recuperació dels jocs tradicionals.
El plenari va comptar amb la participació de 42 representants del CMIAT procedents dels diferents districtes de la ciutat, així com amb la presència de representants institucionals i personal tècnic del Servei d’Infància i Adolescència.
L’acte es va tancar amb les paraules de la regidora de Participació i Qualitat Democràtica, Montserrat Caupena, que va felicitar els consellers i conselleres per la feina feta i els va animar a continuar implicant-se activament en la construcció d’una ciutat millor.
El Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència està integrat per nois i noies d’entre 10 i 14 anys que cursen 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO. El curs 2025-2026 el CMIAT està format per 123 infants i adolescents procedents de 50 centres educatius de la ciutat i una entitat de lleure.