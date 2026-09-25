Una famosa cadena de "fast food" halal obrirà a Terrassa: menjar a un euro el dia de l'obertura?

La coneguda cadena de menjar ràpid By Crousty continua el seu ràpid procés d’expansió per la regió metropolitana de Barcelona. Després de consolidar la seva presència a ciutats com Barcelona, Badalona, Cornellà, Mataró i Santa Coloma de Gramenet, la marca ha confirmat que la seva propera parada serà Terrassa.
El nou establiment estarà situat al carrer de Menéndez y Pelayo, en ple barri de Can Palet, ocupant l’espai on durant anys va funcionar la coneguda cafeteria-sandvitxeria Las Palmeras. Tot i que la companyia encara no ha revelat la data exacta d’inauguració, asseguren que l'obertura tindrà lloc "molt abans del que penseu".
En un recent vídeo promocional publicat a les seves xarxes socials, la marca ha mostrat per primera vegada l'estat actual de les obres. A les imatges es pot veure un interior completament reformat que ja llueix l'estètica corporativa característica del negoci, amb les zones de menjador pràcticament enllestides i el disseny de la cuina definit, des d'on sortiran els seus populars productes.
"Fast food" halal i "boom" a les xarxes socials
By Crousty s'ha posicionat amb força com una opció de referència en el sector del mejar ràpid amb certificació halal, destacant per una carta que fusiona la cuina urbana francesa i magribina —amb especialitats com els tacos francesos, hamburgueses i entrepans especials—. El seu concepte ha aconseguit un gran impacte entre el públic més jove, convertint-se en un fenomen viral en plataformes com TikTok.
Dubtes sobre la promoció de benvinguda: "Croustys a un euro"?
Fidel a la seva estratègia de màrqueting agressiu i directe, la direcció de la cadena ha obert un debat amb la seva comunitat de seguidors de cara al dia de la inauguració. En anteriors obertures, la marca sol ser coneguda per llançar promocions d'impacte com oferir els seus coneguts "Croustys" a només 1 euro.
Davant les grans aglomeracions que solen generar aquestes iniciatives, la companyia ha demanat opinió als seus usuaris: "Atès com es posen les nostres obertures, no sabem si tornar a fer-ho. Aquesta vegada ho decidiu vosaltres: fem obertura tradicional amb "croustys" a un euro a Terrassa o aquesta vegada ens portem bé?", han plantejat a les xarxes.