La nova edició de la "Baumann Connexions" analitzarà els reptes i les realitats de la joventut actual: "Què significa ser jove avui?"

L’Ajuntament de Terrassa, a través de La Baumann – Servei de Joventut, ha organitzat una nova edició del cicle Baumann Connexions. Diàlegs sobre reptes de futur de la joventut, que tindrà lloc el pròxim 15 d’octubre a la Sala Muncunill, de 9 a 14.30 hores. Sota el títol central de "Què significa ser jove avui?", la trobada reunirà professionals del sector i ciutadania per debatre al voltant dels canvis socials, econòmics i culturals que travessen les noves generacions.
La iniciativa neix amb la voluntat de generar un espai de reflexió en un context marcat per factors com la precarietat laboral, l'accés a l'habitatge, la salut mental, l'impacte de les xarxes socials i les noves formes de construcció d'identitats col·lectives. L'esdeveniment coincideix amb l'últim any de vigència del Pla Local de Joventut 2022-2026, per la qual cosa les conclusions extretes contribuiran a orientar les línies estratègiques de les futures polítiques municipals en aquesta matèria.
Segons ha manifestat la tinenta d’alcalde i regidora de Joventut, Patricia Reche, la jornada pretén oferir diferents mirades sobre un col·lectiu divers per tal de desenvolupar actuacions públiques connectades amb la realitat. Reche ha assenyalat que comprendre les transformacions que afecten les persones joves resulta imprescindible per dissenyar les respostes institucionals dels pròxims anys.
Sis ponències per abastar la complexitat juvenil
El programa de la jornada comptarà amb les intervencions de sis veus procedents de diversos àmbits del coneixement i la cultura. Hi participaran el filòsof Leo Espluga, la locutora i cantant Mariona Batalla, el col·lectiu d'investigació sobre entorns digitals Proyecto UNA, la cantant terrassenca Gemma Roy, l'especialista en comunicació i gènere Inty Bachué Buelvas Díaz, i representants de l’Observatori Català de la Joventut.
Les ponències i taules de debat abordaran temàtiques com la precarietat, l'ús de la tecnologia i els algorismes, la representació mediàtica dels joves i la relació d'aquest col·lectiu amb l'espai públic i la cultura. La dinamització de la trobada anirà a càrrec del Col·lectiu Última Merda, mentre que la relatoria de l'acte serà elaborada per Elena Ortega, de La Natural Coopmunicació.
Amb aquesta proposta, la Baumann Connexions pren el relleu de les edicions anteriors —dedicades a qüestions com l'emancipació, la cohesió territorial i l'empoderament— per centrar-se en la redefinició del mateix concepte de joventut.