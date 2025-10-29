Terrassa reforça el control de la vespa asiàtica a la ciutat amb l’ús de drons

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa aquesta setmana una nova campanya de control de la vespa asiàtica (Vespa velutina) amb l’ús de drons, una metodologia que el consistori aplica des de l’any 2022 per a la detecció precoç de nius situats en zones elevades. Les actuacions s’estendran fins a finals de novembre i se centraran en tres àrees de la ciutat: la riera del Palau, el parc de Vallparadís i la riera de les Arenes, incloent-hi la zona de Can Casanovas. En total, la superfície d’intervenció supera les 80 hectàrees.
Els drons s’utilitzen per fer tasques de recerca, localització, identificació i inactivació de nius, tenint en compte el cicle biològic de l’espècie i la climatologia. Aquesta metodologia permet reforçar la prevenció i reduir els riscos que els nius actius puguin representar per a la ciutadania.
El tinent d’alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque, destaca que "les zones de més incidència són les properes a les dues rieres i al parc de Vallparadís, ja que la construcció de nius per part de la vespa velutina segueix els cursos fluvials, necessaris per obtenir aigua i construir-los".
L’any passat, el consistori ja va dur a terme una geolocalització dels nius amb aquesta mateixa tècnica, i ara es repeteix l’experiència aprofitant que aquest període és el més idoni per detectar-los. Durant el 2024, es van realitzar 24 actuacions de neutralització i retirada de nius, tant en espais públics com en propietats privades on es van detectar situacions de risc. Fins al moment, aquest 2025 s’han inactivat 12 nius en diferents punts de la ciutat, la majoria durant els mesos de setembre i octubre.
La vespa asiàtica construeix habitualment dos nius: un primari i un secundari, aquest últim de grans dimensions i amb forma esfèrica o oval. Aquests nius, d’aspecte similar al paper, se situen preferentment a les branques altes dels arbres. Els nius antics no es retiren, ja que l’espècie no els reutilitza, mentre que els actius s’inactiven i, si cal, s’eliminen. L’ús de drons facilita aquestes tasques de manera segura, eficient i preventiva.
Consells preventius davant les picades
Tot i que la vespa asiàtica no és més verinosa ni més agressiva que la vespa autòctona, la seva picada pot resultar més dolorosa. El seu principal impacte és ecològic, ja que s’alimenta d’altres insectes, especialment d’abelles de la mel, fet que afecta la pol·linització, la flora silvestre i la producció de mel i cera.
Es recomana a la ciutadania no acostar-se a menys de 5 metres dels nius per evitar que les vespes se sentin amenaçades; i en cas de picada, rentar la zona amb aigua freda i sabó, i aplicar gel o aigua freda per reduir la inflamació. A més, les persones al·lèrgiques han de ser especialment prudents i, en cas de reacció o dubte, cal trucar al 061.
Si es detecta un niu de vespa asiàtica, es pot avisar l’Ajuntament a través del telèfon 010 o mitjançant una instància a la Seu Electrònica municipal.