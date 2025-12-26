Resum de l'any 2025 a Terrassa: al maig la ciutat només pensa en la Fira Modernista

La 22a edició de la Fira Modernista va tornar a ser tot un èxit en tots els sentits. Prop de 254.000 persones van visitar el certamen, generant un impacte econòmic per a la ciutat superior als 3,1 milions d’euros. Centrada en la figura de Lluís Muncunill, la fira va deixar, un any més, imatges pel record, com la primera boda gai que es dona en aquest context.
Els Gegants de Terrassa es fan cada cop més grans
El 2025 ha estat un any ple de celebracions per la família dels Gegants de Terrassa. El 30 de maig, els Gegants Vells, la Pepona i en Robesa, complien 175 anys i la seva colla organitzava una gran festa al raval de Montserrat. Les celebracions es van estirar durant tot el mes de juny i juliol. Entrat l’estiu, eren els Gegants Nous els qui bufaven les espelmes. 75 anys que van commemorar-se amb una nova vestimenta.
El plató més gran de l’Estat
Es va fer oficial el projecte d’ampliació del Parc Audiovisual de Catalunya, amb què Terrassa tindrà el plató més gran d’Espanya.
Unió al polígon de Can Palet
El teixit empresarial del polígon de Can Palet es va constituir en associació, amb Carme Rico com a presidenta de la nova entitat.
El salari anual mitjà dels terrassencs se situa en 29.062 euros bruts. La retribució és la segona més baixa dels grans municipis del Vallès.
Terrassencs resideixen a l’estranger, un nou rècord per la ciutat.
Lildami torna a casa
Després de més d’un any lluny dels escenaris, l’artista terrassenc tornava a la Rasa 64 per estrenar l’àlbum “Bentornat”.
"En aquest moment de la meva carrera no cal fer sobreesforços, no he de demostrar res”
Helena Oma, jugadora del Casademont Zaragoza