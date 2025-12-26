Terrassa

Resum de l'any 2025 a Terrassa: al maig la ciutat només pensa en la Fira Modernista

  • Fira Modernista de Terrassa 2025 Masia Freixa -
  • El plànol de la Fira Modernista 2025

Publicat el 26 de desembre de 2025 a les 19:55
Actualitzat el 26 de desembre de 2025 a les 20:23

La 22a edició de la Fira Modernista va tornar a ser tot un èxit en tots els sentits. Prop de 254.000 persones van visitar el certamen, generant un impacte econòmic per a la ciutat superior als 3,1 milions d’euros. Centrada en la figura de Lluís Muncunill, la fira va deixar, un any més, imatges pel record, com la primera boda gai que es dona en aquest context.

 

  • El plànol de la Fira Modernista 2025

Els Gegants de Terrassa es fan cada cop més grans

El 2025 ha estat un any ple de celebracions per la família dels Gegants de Terrassa. El 30 de maig, els Gegants Vells, la Pepona i en Robesa, complien 175 anys i la seva colla organitzava una gran festa al raval de Montserrat. Les celebracions es van estirar durant tot el mes de juny i juliol. Entrat l’estiu, eren els Gegants Nous els qui bufaven les espelmes. 75 anys que van commemorar-se amb una nova vestimenta.

  • Ball de gegants al raval de Montserrat

El plató més gran de l’Estat

Es va fer oficial el projecte d’ampliació del Parc Audiovisual de Catalunya, amb què Terrassa tindrà el plató més gran d’Espanya.

 

  • Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), l`antic Hospital del Tòrax

Unió al polígon de Can Palet

El teixit empresarial del polígon de Can Palet es va constituir en associació, amb Carme Rico com a presidenta de la nova entitat.

 

  • L`empresària Carme Rico és la presidenta de la nova associació

Per què en parlem?  

El salari anual mitjà dels terrassencs se situa en 29.062 euros bruts. La retribució és la segona més baixa dels grans municipis del Vallès.

Lildami torna a casa 

Després de més d’un any lluny dels escenaris, l’artista terrassenc tornava a la Rasa 64 per estrenar l’àlbum “Bentornat”.

 

  • Lildami torna a casa amb força

 

 

 

 

  • Helena Oma (28 anys) continuarà al Casademont Zaragoza fins al juny del 2027

 

 

