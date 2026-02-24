El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Terrassa ha presentat aquest dimarts les dues propostes de resolució que defensarà al pròxim ple de l'Ajuntament. Les mesures se centren a facilitar l'activitat econòmica local i a millorar la convivència i la mobilitat a l'àrea de vianants de la ciutat.
Com a primera proposta, els republicans reclamen la gratuïtat de la zona blava i els aparcaments públics municipals per als treballadors autònoms durant la jornada laboral. Segons la formació, cal facilitar la vida a un col·lectiu que té dificultats logístiques diàries: "Els autònoms fa temps que pateixen per poder continuar cada dia treballant, aixecant la persiana físicament i figuradament", ha assegurat la portaveu republicana, Ona Martínez, durant la compareixença. A més, ha remarcat que el temps que perden buscant aparcament per a fer serveis a domicili "moltes vegades acaba repercutint en la butxaca dels terrassencs i les terrassenques". Per a fer-ho possible, plantegen que l'Ajuntament desenvolupi una eina tecnològica de registre i control en un termini màxim de nou mesos.
La distribució de mercaderies, el segon gran repte
La segona moció que ERC portarà al ple demana reordenar urgentment la distribució de mercaderies al centre. Aquest grup municipal, a l'oposició, denuncia l'increment notable de furgonetes i camions en superfície, una situació que topa directament amb la tranquil·litat de les famílies. Segons els republicans, la presència constant de vehicles de repartiment és "totalment incompatible" amb els camins escolars segurs de les escoles concentrades a l'àrea de vianants.
Per posar-hi remei, reclamen accelerar la creació de centres de distribució d'última milla —els anomenats mini hubs— per evitar que les furgonetes hagin d'arribar fins a la porta dels establiments, a més d'exigir que es restringeixin els horaris d'accés i no fer-los coincidir amb els horaris d'entrada i sortida de les escoles. També exigeixen potenciar alternatives com el repartiment nocturn o silenciós i implantar una aplicació informàtica que controli el flux de vehicles. El regidor Pep Forn ha lamentat la inactivitat de l'equip de govern en aquest àmbit i ha assegurat que se senten "enganyats, perquè no s'han fet passos endavant".
Un "no" rotund a l'aparcament del Portal de Sant Roc
Precisament, la manca d'espais per a mercaderies és un dels motius pels quals ERC ha reiterat que votarà en contra del projecte de l'aparcament soterrat del Portal de Sant Roc al pròxim ple, que se celebrarà divendres. Pep Forn ha recordat que el tinent d'alcalde de Territori, i regidor de Comerç i Mobilitat, Xavier Cardona, havia assegurat "en diverses ocasions" que el nou equipament inclouria un centre de distribució d'última milla que permetria treure furgonetes i camions de la superfície. Tot i això, Forn ha denunciat que "la realitat és que no el contempla", i ha lamentat que el govern municipal justifiqui aquesta absència argumentant que la mesura "genera moltes dificultats i els comerciants no ho veien clar".
A més, els republicans han alertat que la connexió amb el pàrquing de la Plaça Vella "es deixa dibuixat per aparentar, però si no és viable ara, no ho serà més endavant". I han criticat que les decisions urbanístiques es prenguin pensant només en un sector: "Hem de supeditar-ho al bé comú, no poden ser mesures que afavoreixin un sector i prou, han de beneficiar tots els terrassencs i les terrassenques".
Un missatge directe a Salvador Illa pels pressupostos
A preguntes dels periodistes, els regidors d'ERC també han valorat l'estat de les negociacions dels pressupostos de la Generalitat, dels quals pot dependre la licitació del futur CUAP de Terrassa.
Ona Martínez ha refermat la voluntat de la direcció del partit de negociar els pressupostos perquè "el país els necessita", però ha defensat que abans Salvador Illa ha de "fer els deures" i "exercir de president de Catalunya". La portaveu republicana a Terrassa ha subratllat que atendre les necessitats dels catalans requereix més recursos, ja que, sense aquest finançament, "per molts pressupostos que s'aprovin, no arriben a tot".
Per aquest motiu, l'ha instat a anar a Madrid a pressionar el president Pedro Sánchez i collar l'executiu espanyol "exercint no de membre del PSC, sinó de president de Catalunya".
Martínez ha advertit que la manca d'uns nous comptes no ha de paralitzar l'acció de l'executiu: "Que tampoc serveixi això d'excusa per fer veure que no es poden fer moltes coses, perquè el país pressupostos en té, n'hi ha i es poden gestionar. Que els gestionin".