Nous trens de FGC arribaran fins a Terrassa amb més freqüències i millor connexió amb Lleida

El Govern ha aprovat l’actualització de l’acord que autoritza Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a operar les línies RL3 i RL4 de Rodalies de Lleida, una decisió que inclou l’ampliació del servei fins a Terrassa i que ha de suposar una millora de la connectivitat ferroviària de la ciutat amb el centre i el ponent de Catalunya.
La principal novetat és l’arribada directa dels trens fins a Terrassa, una ampliació que el Govern ja va decidir l’any 2024 amb l’objectiu de redefinir el servei de la línia RL4 i perllongar el recorregut que fins ara acabava a Manresa. Amb aquesta mesura es pretén fer més atractiu el servei ferroviari i facilitar els desplaçaments entre Terrassa i diversos municipis de la Catalunya interior.
Segons el pla previst, el servei de FGC oferirà 14 circulacions diàries per sentit entre Lleida i Cervera, cinc de les quals s’allargaran fins a Terrassa. Aquesta ampliació permetrà augmentar en tres les circulacions actuals de la línia RL3, fet que hauria de millorar la freqüència i les opcions de mobilitat dels usuaris terrassencs.
L’entrada en funcionament del nou servei està prevista per aquest mateix any, coincidint amb la incorporació progressiva dels nous trens que FGC està fabricant. El primer comboi ja es troba en fase de proves per a la seva homologació.
A més de l’ampliació fins a Terrassa, l’acord també estableix que FGC assumirà l’explotació de 14 estacions situades entre Lleida i el Bages, actualment sota titularitat d’Adif. Aquesta gestió inclourà reformes i millores per adaptar les instal·lacions als estàndards de servei de la companyia.
Les actuacions previstes inclouen la millora de la seguretat, la instal·lació de sistemes d’informació al viatger en temps real, nous equips de venda de bitllets i diverses intervencions d’obra civil per modernitzar les instal·lacions.
L’actualització també incorpora un nou pla de negoci que incrementa les inversions previstes, especialment per adaptar infraestructures i implantar nous sistemes de senyalització ferroviària, necessaris per fer possible el perllongament del servei fins a Terrassa.
Amb l’operació de les línies RL3 i RL4 entre Lleida i Terrassa, sumada a la gestió de les línies RL1 i RL2 entre Lleida i la Pobla de Segur, FGC es convertirà en el principal operador ferroviari de les comarques de Ponent.