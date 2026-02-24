L'Ajuntament de Terrassa ha facilitat la recuperació de 932 bicicletes abandonades a la ciutat des de principis de l'any 2022. Aquesta fita és el resultat del conveni de col·laboració vigent amb Biciclot, una entitat sense ànim de lucre amb seu a Barcelona que recull aquests vehicles en desús per reparar-los i reintroduir-los en circulació, ja sigui mitjançant donacions o a través del mercat de segona mà.
La iniciativa s'emmarca en les línies estratègiques del Pla de prevenció i gestió de residus municipal, amb l'objectiu de promoure un canvi d'hàbits centrat en la reducció de deixalles, fomentar el consum responsable i reforçar els valors socials i mediambientals. En aquest sentit, des que va començar la col·laboració, s'han dut a terme disset recollides. L'evolució de les bicicletes recuperades mostra una xifra de 248 unitats el 2022; 203 el 2023; 206 el 2024 i, finalment, 275 l'any 2025.
Aquest model, basat en l'economia circular, permet reaprofitar tant les bicicletes senceres com els components individuals (sellons, cistelles, rodes, etc.). Tot aquest material prové de les deixalleries municipals que gestiona Eco Equip (Terrassa Neta i Can Casanovas) i del dipòsit de vehicles de la Policia Municipal.
Xavier Cardona, tinent d'alcalde i regidor de Residus, subratlla la importància d'aquesta acció: "Reutilitzar bicicletes i altres elements que havien estat abandonats o lliurats com a residu permet impulsar l'economia circular i donar una segona vida a un mitjà de transport sostenible. A més, ens mostra una ciutat més responsable des del punt de vista mediambiental".
Més enllà de la gestió del material, el conveni estableix que l'entitat ha d'informar l'Ajuntament i les persones usuàries sobre la destinació i el reaprofitament dels objectes cedits. Així mateix, Biciclot es compromet a participar activament en les jornades i activitats relacionades amb el medi ambient i la mobilitat sostenible que s'organitzin a Terrassa.