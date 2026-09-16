Les incidències amb els patinets elèctrics es disparen a Terrassa: més 1.000 en només vuit mesos

El control sobre la nova mobilitat sembla que s'ha convertit en una de les principals prioritats de la seguretat viària a Terrassa. En concret, durant els primers vuit mesos de 2026, les novetats policials vinculades als Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) s’han enfilat fins a les 1.150 incidències, el que suposa un increment del 61,97% respecte a les 710 enregistrades durant tot l'any 2025. Segons les dades presentades per la Policia Municipal en el Consell Municipal de Seguretat, aquesta pujada s'explica principalment per la intensificació de les campanyes de vigilància, supervisió i prevenció sobre patinets i bicicletes.
Del total d'actuacions relacionades amb VMP en el que portem d'any, més de la meitat —concretament 673— corresponen directament a controls, vigilància i sancions per diferents infraccions. D'altra banda, els accidents de trànsit on s'ha vist implicat un patinet elèctric se situen en 135 casos, mentre que les 342 incidències restants responen a altercats o situacions de menor entitat. Aquestes dades confirmen una tendència a l'alça en el registre d'aquests vehicles, que van passar de 481 casos el 2022 a 546 el 2023, 568 el 2024 i 710 el 2025, abans del fort increment viscut enguany.
Més enllà dels VMP, el balanç global de la sinistralitat a la ciutat mostra una tendència d'estabilitat en els darrers anys, amb un clar predomini dels accidents lleus, els quals mantenen una mitjana de 625 casos a l'any. En la seqüència històrica, Terrassa va registrar 1.716 accidents el 2022, 1.654 el 2023, 1.876 el 2024 i 1.886 el 2025. Entre gener i agost de 2026 s'han comptabilitzat 1.230 accidents de trànsit, xifra que representa un repunt del 5,6% en comparació amb el mateix període de l'any anterior.
L'anàlisi de la Policia Municipal identifica l'avinguda del Vallès com el principal eix de concentració de sinistres a la ciutat, amb un acumulat de 443 accidents des del 2022, dels quals 197 van incloure lesions. El segueix el passeig del Vint-i-dos de juliol, amb 260 sinistres registrats en el mateix període. Pel que fa al patró temporal, el major risc es concentra a les tardes, entre les 14 i les 19 hores, sent els divendres el dia de la setmana que acumula més incidències.
Davant d'aquestes xifres, la Policia Municipal afirma que reorientarà els seus recursos per augmentar la presència als eixos viaris més crítics, intensificar els controls d'alcohol, drogues, velocitat i distraccions, i fer un seguiment continu dels punts de risc. Durant la reunió del consell, el tinent d'alcalde i regidor de Seguretat, Xavier Cardona, ha posat en valor el treball preventiu i educatiu del cos local en coordinació amb els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit. Cardona ha emmarcat aquestes actuacions en la redacció del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2026-2031, l'eina que “guiarà les estratègies de mobilitat a la nostra ciutat en els pròxims sis anys”.