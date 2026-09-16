El PSC exigeix una solució immediata per als contenidors soterrats de Terrassa: "Un remei provisional no pot convertir-se en permanent"

El grup municipal del PSC de Terrassa ha reclamat aquest dimecres una intervenció d'urgència a l'executiu local per resoldre les contínues avaries i la falta de servei en diferents illes de contenidors soterrats de la ciutat. La formació socialista ha posat el focus en l'estat dels equips ubicats a la carretera de Montcada, els quals acumulen més de quatre mesos inutilitzats sense que s'hagi ofert una data concreta per a la seva reparació o reobertura.
Des del PSC assenyalen que aquesta situació no es tracta d'un fet aïllat, sinó d'un problema que es reprodueix en altres punts del municipi. Davant d'aquesta problemàtica, el candidat socialista a l’alcaldia, Javi García, ha qualificat d'"inacceptable" que una infraestructura bàsica d'aquestes característiques continuï inutilitzada durant mesos sense que s'hagi ofert un calendari d'actuació clar, afegint que "Terrassa és una de les ciutats més importants de Catalunya i mereix una gestió a l'altura".
Exigència de respostes davant la tornada a la rutina
Els socialistes subratllen que la inacció municipal resulta especialment crítica en el context actual, coincidint amb l'inici de setembre i la intensificació de l'activitat i la mobilitat a la ciutat, un moment en què s'incrementa la generació de residus als barris.
Davant d'aquest escenari, la principal formació de l'oposició ha instat l'Ajuntament a actuar amb immediatesa i a oferir respostes transparents al veïnat. En aquest sentit, García ha lamentat que tot continuï igual malgrat l'arribada del nou curs, alertant que "les solucions provisionals no poden convertir-se en permanents". Per tot plegat, el grup socialista reclama al govern muncipal que prioritzi la resolució d'aquestes incidències i restableixi com més aviat millor el funcionament normal de la xarxa de contenidors afectats.