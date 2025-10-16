Terrassa torna als mapes d'El Temps de 3Cat

El Diari de Terrassa i la seva audiència han demostrat el poder de la premsa, i tot just un dia després de la denúncia de la desaparició de Terrassa dels mapes meteorològics de 3Cat, la mateixa televisió ha rectificat reincorporant la cocapital al costat de Sabadell. \r\n\r\nEl ressò del reclam a les xarxes socials va ser immediat i ampli, amb la publicació de la notícia que superava el miler de “m’agrades” a Instagram, essent gairebé 400 vegades compartida, i més de 130 comentaris en menys de 24 hores. La sintonia de l’audiència era prou unànime: bona part de la població se n’havia adonat i en reclamava una rectificació. \r\n\r\nEl mateix meteoròleg terrassenc de 3Cat, Francesc Mauri, va confirmar al Diari de Terrassa que la ciutat tornaria als mapes de la Televisió de Catalunya. Només calia esperar.\r\n\r\nLes primeres mostres de canvi van arribar dimecres —mateix dia de la primera publicació— amb l’aparició de Terrassa a “El Temps” del TN Vespre. En aquest cas, se n’hi indicava la temperatura màxima i la mínima. Però la prova de la veritat arribava aquest migdia, al TN Comarques. Calia veure el ja famós mapa ampliat amb zoom de les comarques i comprovar si realment havia tornat Terrassa. I efectivament: el Vallès Occidental tornava a tenir dues cocapitals: Terrassa i Sabadell. \r\n