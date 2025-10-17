Els Terrassenc de l’Any amb més dones de la història

Ja se saben els tres noms que se sumaran enguany als premis Terrassenc de l'Any. El jurat ha escollit a la campiona del món de trial, Berta Abellan, la física i doctora en ciències de la terra, Estel Cardellach, i la pianista i activista cultural, Lidia Muniesa, com a les guanyadores del guardó. Aquesta és la primera edició del premi atorgat pel Centre Cultural El Social en la qual totes les sel·leccionades han estat dones.
Els Terrassenc de l'Any intenten "posar en valor la trajectòria cívica i professional" de persones de la ciutat, ha assegurat en una roda de premsa el president del Centre Cultural El Social, Ricard Figueras. Per a aquesta 56a edicií, s'hi han presentat 25 candidatures, algunes d'elles recolzades per més d'una entitat de Terrassa. "Aquest nombre és lleugerament superior al de l'any passat, però considerem que són pocs", sobretot considrant la quantitat d'iniciatives particulars i col·lectives que es duen a terme a la ciutat, ha assegurat la secretària del certàmen, Sílvia Torrente.
Aquestes són les Terrassenques de l'Any 2025:
Berta Abellán i Marsiñach
Barcelonina de naixement però terrassenca de tota la vida, la campiona del món de trial porta sobre la moto des dels 4 anys. Des de sempre havia apuntat alt i, de fet, des del 2018 ha estat pujada sempre en la segona posició de la seva disciplina. Tot i això, ha estat aquest 2025 l'any en el qual ha aconseguit guanyar el seu primer campionat mundial, un títol que espera revalidar molts més anys.
Estel Cardellach i Galí
Pionera. Aquesta és la paraula que defineix Estel Cardellach, que és física i doctora en ciències de la terra especialitzada en canvi climàtic. Actualment està lligada com a investigadora principal de l'experiment de Radioocultacions Polaritmètiques (PRO) a bord del satèl·lit PAZ. Ella va ser el cervell rere aquesta tècnica, la qual permet una millor comprensió dels fenòmens climàtics a través de les observacions fetes des de l'espai. També ha estat pionera en l'estudi i el desenvolupament de la tècnica de reflectometria GNSS, present a uns 40 satèl·lits, que permet extreure informació dels vents marins i huracans, el gel polar i la presència d'innundacions, entre d'altres.
Lidia Muniesa Vers
Ella és pianista, pedagoga i professora de música, però també és la responsable de l'Esplai Musical de Ca n'Anglada. En els 12 anys que l'entitat porta en actiu, s'han format més de 200 alumnes del barri, la majoria en risc d'exclusió social, de manera gratuïta. L'espai Musical de Ca n'Anglada és un lloc d'integració social i de comunitat que posa a disposició d'aquests infants una activitat que molt probablement estaria fora del seu abast econòmic. Aquest afany solidari segurament l'hagi heretat del seu pare, el qual feia també accions solidàries pels veïns de Ca n'Anglada recollint i distribuint aliments.
Entrega de premis
L'entrega de premis es farà el 15 de novembre al Teatre Principal de Terrassa. En l'acte hi haurà una petita actuació de l'Esbart Egarenc.