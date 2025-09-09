Terrasses sense fum: l’hostaleria expressa el seu rebuig

L’
avantprojecte de llei aprovat aquest dimarts pel govern espanyol és el primer pas per prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants, així com en altres espais exteriors com marquesines de bus, al voltant de centres sanitaris, zones esportives, campus universitaris i parcs infantils. La norma també afectarà vapejadors i cigarretes electròniques. Les autoritats sanitàries defensen la mesura per protegir la salut pública, especialment la dels no fumadors, però el sector de l’hostaleria a la ciutat expressa preocupació per l’impacte que pot tenir. També es prohibirà fumar totalment als menors; fins ara no se’ls podia vendre tabac. A més, es vetarà qualsevol publicitat o promoció del tabac, inclòs l’àmbit digital.
Des del
Gremi d’Hostaleria de Terrassa les veus són crítiques. El president de l’entitat i copropietari del Zurito, Xavier Gómez, afirma: “Hi estem totalment en contra perquè pensem que no té cap tipus de sentit. Va en contra de crear ciutats obertes i socials. Entenc que el tabac és dolent, però la gent que fuma ha de tenir algun lloc per fer-ho”.
Una “complicació més”
Gómez destaca que mesures com aquesta són una complicació més per al sector: “Som tots empresaris i sempre ens trobem amb impostos i regulacions que dificulten els nostres negocis. No crec que ens afecti gaire econòmicament, però és una nova norma més a la qual haurem d’adaptar-nos”.
El gremi celebrava justament aquest dimarts una de les seves reunions mensuals. Diversos
membres de la junta, consultats pel Diari, van expressar que la nova normativa els obligarà a fer “de policies”. “Ens recorda l’època de la covid: què hem de fer si hi ha gent fumant a la terrassa?”, es preguntaven. La sensació general era que “no es podrà controlar” i que la mesura és “un altre pal a la roda”.
En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra de Sanitat,
Mónica García, va defensar la nova llei com una “reforma esperada” davant dels nous productes i reptes de salut pública. Va assegurar que respon a una “majoria social que vol respirar aire net” i que “la salut estarà per sobre dels interessos comercials”.
Pel que fa als
nous espais on no es podrà fumar com a les portes dels hospitals, s’establiran perímetres mínims de 15 metres. La nova normativa també prohibeix la venda de vapejadors d’un sol ús. No s’aborda el preu
Les mesures busquen reduir les morts prematures pel tabac, però organitzacions com l’
Associació Contra el Càncer consideren insuficient l’avantprojecte de llei. L’increment d’impostos i l’envasament neutre, que haurien ajudat a encarit el producte i eliminar logos, s’han descartat. Les entitats antitabac recorden que el 42,5% dels menors de 12 anys estan exposats al fum en espais públics i que cal reduir el consum entre un 5% i un 20%.
Què en penses?
Parlem amb clients de bars de Terrassa perquè ens diguin què opinen de la nova llei antitabac
Pau Quintas, 24 anys
En Pau Quintas està a favor de la llei antitabac perquè considera que “el tabac no és res de positiu, ni per a la salut de qui fuma ni per a la de les persones del seu entorn”. Segons diu, “està bé restringir-ne l’ús i limitar-lo a entorns privats i a situacions personals”.
Pau Quintas
Alberto Tallón
Jan Salvatella, 22 anys
En Jan Salvatella no coneixia la noticia, però expressa que hi està d’acord, però amb matissos. “Ho trobo bé, però també entenc que s’han de donar espais per la gent que fuma, que no pot ser que només fumin a casa, al final és un vici i hi puc estar més o menys en contra, han de tenir els seus espais”, apunta.
Jan Salvatella
Alberto Tallón
Natàlia Domínguez, 22 anys
La Natàlia Domínguez, fumadora, es mostra contrària a la nova llei que prohibirà fumar a les terrasses, parades d’autobús, campus universitaris, entre altres. “Hi estic en contra, és clar, perquè fumo. Aquest és l’únic espai on puc fer-ho; a casa no ho veig”, sostè.
Natàlia Domínguez
Alberto Tallón
Rubén Pizarro, 42 anys
En Rubén Pizarro és fumador, però, en canvi, està a favor de la nova llei antitabac. “A mi em sembla molt bé, perquè així puc seure amb el meu fill a la terrassa d’un bar i no em fumen al costat, i això que jo també soc fumador. Però quan estic amb el meu fill, m’aixeco; i si li molesta a algú que fumi, també”, diu.
Rubén Pizarro
Alberto Tallón