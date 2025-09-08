VÍDEO | Tom Holland protagonitza un curtmetratge gravat a Terrassa

Terrassa ha acollit el rodatge del curtmetratge Never stop playing, una producció del grup LEGO protagonitzada per l’actor britànic Tom Holland. El treball s’ha enregistrat als platós del Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) i és dirigit pel tàndem creatiu Los Pérez (Tania Verduzco i Adrián Pérez). La peça es presenta com un homenatge al poder del joc i a la capacitat de mantenir viva la creativitat a qualsevol edat. A més, el disseny de la producció ha vingut de la mà del terrassenc Toni Castells (@tonisoul) i la construcció de tots els decorats a càrrec de Soul Art Department (@soulartdepartment), un equip de professionals també de Terrassa.
No deixar de jugar mai
En aquest projecte, Holland interpreta diversos personatges —des d’un actor de ciència-ficció fins a un futbolista o un artista— en escenaris construïts amb peces de LEGO. Els seus germans Sam i Harry Holland també hi han participat. “Sempre m’ha encantat jugar amb LEGO”, va explicar Holland. “Aquesta campanya gira entorn de la diversió i de la idea que mai hauríem de deixar de jugar. Com a actor, aquesta és bàsicament l’essència del que faig, així que vaig sentir que era el projecte ideal des del primer moment”.
L’estrena del curtmetratge s’acompanya d’un estudi realitzat per LEGO amb 20.000 pares i fills d’entre 6 i 16 anys en 10 països. Les dades mostren que el 44% dels infants se senten pressionats a madurar massa ràpid i que gairebé la meitat (48%) han abandonat joguines o activitats perquè les han considerades “infantils”. A més, un 24% dels enquestats assegura haver rebut comentaris negatius de familiars o amics pel fet de jugar amb freqüència.
Amb Never stop playing, LEGO reivindica la importància de preservar el joc com a eina de creativitat i expressió personal, i situa Terrassa com a escenari de referència en la producció audiovisual internacional.