Tornada triomfal a Terrassa: la ciutat es ret als peus del seu primer bisbe

La Coordinadora d'Entitats Andaluses de Terrassa (CEAT) ha organitzat per al pròxim 18 d'octubre de 2026 a les 13.30 hores un acte de reconeixement i homenatge a qui fou el primer bisbe de la diòcesi terrassenca, Mons. José Ángel Saiz Meneses, actual arquebisbe de Sevilla. L'esdeveniment tindrà lloc a l'Hotel Don Cándido i consistirà en un dinar institucional que comptarà amb la presència directa de l'homenatjat.
El preu del tiquet per al dinar és de 43 € i inclou un menú complet amb opcions a escollir com a plat principal (fomill de porc confitat o filet de llobarro) i pica-pica variat, a més de les postres i les begudes.
Un vincle històric i profund amb la ciutat de Terrassa
El reconeixement organitzat per la CEAT respon a la petjada inesborrable que el prelat va deixar a la ciutat. El 15 de juny de 2004, el papa Joan Pau II va crear la nova Diòcesi de Terrassa i va nomenar Saiz Meneses com el seu primer bisbe titular. Un mes després, el 25 de juliol de 2004, va prendre possessió de la seu a la Catedral Basílica del Sant Esperit.
Durant disset anys (2004-2021), el bisbe va liderar el desenvolupament i la consolidació de les estructures pastorals, socials i educatives del nou bisbat. El seu lligam amb Terrassa es va mantenir fins al juny de 2021, quan va ser nomenat arquebisbe de Sevilla pel papa Francesc, assumint fins al seu trasllat definitiu la funció d'Administrador Diocesà.
Trajectòria vital i pastoral de l'homenatjat
Nascut a Sisante (Conca) el 2 d'agost de 1956, la seva família es va traslladar el 1965 al barri de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona. Des de ben jove va orientar la seva vida a la vocació sacerdotal: ingressà al Seminari Menor el 1968, cursà estudis de Psicologia a la Universitat de Barcelona (1975-1977) i es va llicenciar en Teologia.
Ordenat prevere el 15 de juliol de 1984 a la Catedral de Toledo, va exercir el seu ministeri en diverses parròquies toledanes abans de retornar a Catalunya l'any 1989. A la comarca del Vallès va ser rector a Cerdanyola, responsable de la Pastoral Universitària i del SAFOR a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), com també consiliari de Cursets de Cristiandat.
L'any 2000 va ser nomenat secretari general i Canceller de l'Arquebisbat de Barcelona, i el desembre de 2001 va ser consagrat com a bisbe auxiliar de Barcelona, abans de ser designat per a la seu egarenca.
En l'àmbit estatal, Mons. Saiz Meneses ha tingut responsabilitats de gran rellevància a la Conferència Episcopal Espanyola (CEE). Com a responsable del Departament de Joventut, va coordinar la trobada del Papa Joan Pau II amb els joves a Cuatro Vientos (Madrid) durant la visita papal de l'any 2003. També ha presidit la Comissió de Seminaris i Universitats i ha estat membre de la Comissió Executiva de la CEE.