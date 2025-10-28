TxT reclama a la Generalitat la cessió definitiva de la pista poliesportiva de Vilardell

El grup municipal de Tot per Terrassa (TxT), principal partit de govern, portarà al ple del pròxim 31 d’octubre la reclamació a la Generalitat de Catalunya perquè cedeixi definitivament a l’Ajuntament de Terrassa la pista poliesportiva de Vilardell.
Aquest espai és un punt de trobada i convivència veïnal amb un valor destacat per al barri, que ha contribuït durant dècades a la cohesió social i a la dinamització comunitària. Tot i això, la titularitat continua sent de la Generalitat, encara que l’Ajuntament i els veïns n’han assumit la gestió i l’ús quotidià de facto.
La cessió inicial estava condicionada a la construcció d’un nou equipament esportiu en un termini màxim de cinc anys i al manteniment dels usos durant trenta anys. Cap d’aquests compromisos s’ha complert. És en aquest sentit que Tot per Terrassa denuncia, en un comunicat, que la Generalitat no ha fet cap inversió ni tasca de manteniment, i que ha estat l’Ajuntament qui ha hagut d’assumir les actuacions de conservació més bàsiques. Aquesta manca d’inversió ha impedit que la pista es mantingui en condicions d’ús adequades, malgrat les reiterades reclamacions del consistori.
No ser-ne propietari limita l’acció del consistori, que no pot executar obres de millora ni planificar una rehabilitació integral. Això, asseguren, ha provocat que la instal·lació presenti un estat de conservació deficient, amb elements que poden comportar riscos per a la seguretat dels usuaris i usuàries.
La proposta d’acord reclama que la cessió definitiva es formalitzi amb la màxima celeritat i en condicions òptimes en el moment del traspàs, i reafirma el compromís de l’Ajuntament amb el barri de Vilardell i la seva ciutadania per impulsar la millora i rehabilitació de la pista tan aviat com en tingui la titularitat.