Millora del paviment a la rambla de Francesc Macià

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment el projecte per renovar l’asfaltat de la rambla de Francesc Macià, en el tram comprès entre el carrer de Provença i l’avinguda del Vallès, així com el paviment del perímetre urbà del parc de la República.
L’actuació a la rambla Francesc Macià inclourà la reposició del ferm de la calçada i l’adequació per fer totalment accessibles quatre cruïlles d’acord amb la normativa vigent, concretament les que enllacen amb els carrers de Frederic Mistral, Mossèn Tatcher, Formentera i Frederic Mompou. D'altra banda, tenint en compte que la renovació del paviment obligarà a fer intervencions que afectaran de prop la xarxa de subministrament d’aigua potable, el consistori aprofitarà el desplegament de la maquinària per dur a terme la substitució completa de la canonada de fibrociment existent en aquest sector, la qual transcorre des del carrer de Pompeu Fabra fins a l’avinguda del Vallès.
Aquest primer projecte té un pressupost de 259.695 euros, amb l’IVA inclòs, i un termini d’execució previst de tres mesos.
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, afirma que la intervenció permet arranjar “un tram important de la rambla de Francesc Macià, un dels principals eixos comercials de la ciutat i del barri de Sant Pere Nord, que alhora és una de les vies d’accés a la ciutat i que no només suporta un alt pas de vehicles, sinó que és una de les principals zones de passeig per al veïnat”. Cardona destaca que aquesta àrea s’està convertint en un espai molt concorregut gràcies a la culminació del Parc de la República i, per tant, “ha de ser accessible per a tothom”.
Les voreres del parc de la República
El consistori també ha donat llum verda al projecte per a una segona actuació per millorar els paviments urbans del perímetre del parc de la República, que ha de convertir-se en el segon pulmó verd de la ciutat, amb una inversió de 48.377 euros i un termini d’execució d’un mes.
Els treballs permetran adequar i renovar diverses voreres perimetrals, les quals actualment presenten deficiències o paviments envellits pel pas del temps.
A la vorera est del carrer de Provença s’eliminarà el tram asfaltat que corresponia a l’antic encreuament amb el carrer de Roig Ventura per pavimentar-lo seguint l’estètica de la resta del carrer, a més de plantar-hi dos arbres nous per guanyar ombra.
També se substituiran els trams malmesos de les voreres de formigó situades a l’est del parc i es consolidarà amb sauló compactat que connectarà el carrer de Provença amb l’àrea d’equipaments situada a la zona est del parc, un pas a peu pla molt utilitzat pels veïns, assegurant una drecera còmoda i segura per al veïnat que en fa ús diari.